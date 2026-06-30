Бессмысленные ограничения парализовали логистику: строители Севера потребовали экстренной отмены норм

Строительный сектор Якутии требует адаптации федеральных норм под экстремальный климат Севера. На встрече с президентом НОСТРОЙ Антоном Глушковым представители отрасли заявили: общие правила тормозят работу и раздувают бюджеты проектов. Ключевым барьером стал весовой контроль на дорогах, который игнорирует физику промерзшего грунта.

Фото: commons.wikimedia.org by LxAndrew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автодорога «Колыма» в окрестностях Нижнего Бестяха

Ледяной замок: ловушка весового контроля

Главный инженер "Якутпромстроя" Максим Сивцев подчеркнул, что в Якутии зимнее дорожное полотно по прочности не уступает бетону. Однако федеральные нормативы заставляют перевозчиков полупустыми гонять тяжелую технику и в +30, и в -50. Это раздувает логистические расходы в северной логистике, где каждый лишний рейс ложится на плечи конечного покупателя.

"Для арктических регионов необходимо внедрить динамическую шкалу нагрузок. Зимой, когда грунт промерзает на метры, несущая способность дорог возрастает в разы. Использование единых общероссийских ограничений в таких условиях экономически неоправданно", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Василий Данилов, возглавляющий Ассоциацию СРО "Союз строителей Якутии", добавил, что система ограничений требует научного обоснования. Пока чиновники ссылаются на закон, строители теряют время. Антон Глушков пообещал обсудить с властями "золотую середину", которая позволит не разбивать асфальт весной, но даст работать зимой.

Бюрократическая стройка: от проекта до реализации

Другой острой проблемой стал разрыв между теорией и практикой в госзаказах. Как отметил Михаил Охлопков из "Союза строителей Якутии", подрядчики получают рабочую документацию, которая часто не бьется с проектом, прошедшим госэкспертизу. Это провоцирует кассовые разрывы и судебные иски, что особенно болезненно на фоне дефицита доходов застройщиков при рекордных нагрузках.

Параметр Что меняется Весовой контроль Увеличение допустимой массы груза в зимний период. Документация Законодательное закрепление статуса рабочей и исполнительной документации. Госконтракты Устранение разногласий между проектными и реальными объемами работ.

ИЖС в тисках ипотеки и климата

Индивидуальное жилье — фундамент якутской стройки. На него приходится более 60% ввода. Однако за пять месяцев 2026 года сегмент ИЖС просел на 15%. Глава НОСТРОЙ видит выход в развитии заводов быстровозводимых домов, которые позволят строить быстро даже в короткий навигационный сезон.

"Снижение темпов в частном секторе — это тревожный сигнал для экономики ДФО. Учитывая длинное плечо доставки и короткий цикл работ, региону нужны не только субсидии, но и готовые домокомплекты, которые снижают риски недостроя", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Проблема касается и многоквартирных домов. Сейчас в республике не распродано 39% возведенного жилья. Даже льготные программы не успевают за объемами строительства, что заставляет девелоперов осторожнее подходить к новым площадкам.

Ответы на популярные вопросы

Почему строители просят пересмотреть весовой контроль именно зимой?

Зимой почва в Якутии промерзает, превращая дороги в прочное основание, способное выдержать веса значительно выше летних лимитов без вреда для полотна.

Как разрыв в документации влияет на стройку?

Разница между проектной и рабочей документацией мешает вовремя сдать объект, из-за чего строители месяцами не могут получить деньги от государства.

Почему падает интерес к ИЖС в Якутии?

Сказывается высокая стоимость материалов и сложности с логистикой, из-за чего многие проекты выходят за рамки графиков льготного кредитования.

Что даст обязательное членство в СРО для подрядчиков ИЖС?

Это станет механизмом защиты прав граждан: СРО несет финансовую ответственность за качество и сроки работ своих участников.

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