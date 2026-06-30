Масштабные ограничения на сибирских дорогах: поставщики заблокировали поставки горючего в регион

Иркутская топливная система столкнулась с перебоями: крупнейшая региональная сеть АЗС "БРК" объявила о временной остановке продаж бензина частным лицам. Ограничения вводятся поэтапно. Причиной резкого маневра стало "неисполнение поставщиками обязательств" по действующим контрактам.

Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Вагон-цистерна для нефти и светлых нефтепродуктов f005

Сухой паек для баков: график ограничений

Сеть АЗС БРК вынуждена закрутить краны из-за дефицита ресурса. По данным пресс-службы компании, за последние два месяца поставщики не отгрузили ни одной тонны бензина ни через биржевые площадки, ни по прямым договорам. Это сделало пополнение запасов практически невозможным.

Дата введения запрета Марка топлива 29 июня АИ-92 30 июня АИ-100 1 июля АИ-95

"Решение продиктовано неисполнением поставщиками своих обязательств по заключённым договорам поставок топлива. Особо отмечаем, что за последние два месяца не было отгружено ни одного вида бензина — ни через биржевые механизмы, ни по прямым контрактам с производителями. Это существенно осложнило восполнение запасов и стало главной причиной введения ограничений", — подчеркнули в пресс-службе БРК.

Приоритет для спецслужб и медиков

Несмотря на пустые пистолеты для обычных водителей, компания продолжает выполнять социальные обязательства. Оставшиеся резервы распределяются между критически важными отраслями. В список "неприкасаемых" попали медучреждения, скорая помощь, предприятия ЖКХ и транспортные компании, перевозящие лекарства и еду. Особенно остро вопрос стоит для аграриев, которым необходимо топливо для поддержки логистики в текущем сезоне.

"Ситуация с поставками энергоносителей в регионы всегда отражается на конечной стоимости товаров. Когда частные сети уходят с рынка из-за сбоев в поставках, нагрузка на бюджет развития возрастает, так как приходится оперативно перераспределять потоки для социальных нужд", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Топливная лихорадка в Иркутске

Кризис начался больше недели назад: сначала цены на заправках пошли в резкий рост, а затем бензин стал исчезать физически. Сейчас единственной сетью, сохранившей отпуск горючего "частникам", остается "Роснефть". Однако на АЗС компании выстроились гигантские очереди.

С 28 июня в Иркутской области действует режим повышенной готовности. Чтобы снизить ажиотаж, дочерняя структура нефтяного гиганта увеличила отгрузку топлива с 1,7 до 2,7 тысячи тонн в сутки. Пока это лишь частично купирует проблему.

"Для системы ЖКХ и бесперебойной работы инфраструктуры города такие перебои — серьезный вызов. Машины аварийных служб и техника по благоустройству должны двигаться по графику, поэтому перевод их в приоритетную категорию снабжения — единственно верный шаг в режиме ЧС", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заправиться на БРК по топливным картам?

Да, обслуживание юридических лиц по ранее заключенным контрактам и тендерам для социально значимых объектов продолжается.

Как долго продлятся ограничения?

Точные сроки не называются. Возобновление продаж зависит от возобновления отгрузок топлива от производителей и через биржевые механизмы.

Где еще можно купить бензин в Иркутске?

На данный момент отпуск физическим лицам сохраняется на АЗС "Роснефти", однако там наблюдаются значительные очереди.

Зачем на заправках дежурит полиция?

Сотрудники МВД следят за порядком в очередях и пресекают попытки массового налива топлива в канистры сверх установленных лимитов.

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