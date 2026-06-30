Масштабные ограничения на сибирских дорогах: поставщики заблокировали поставки горючего в регион

Иркутская топливная система столкнулась с перебоями: крупнейшая региональная сеть АЗС "БРК" объявила о временной остановке продаж бензина частным лицам. Ограничения вводятся поэтапно. Причиной резкого маневра стало "неисполнение поставщиками обязательств" по действующим контрактам.
Сеть АЗС БРК вынуждена закрутить краны из-за дефицита ресурса. По данным пресс-службы компании, за последние два месяца поставщики не отгрузили ни одной тонны бензина ни через биржевые площадки, ни по прямым договорам. Это сделало пополнение запасов практически невозможным.
|Дата введения запрета
|Марка топлива
|29 июня
|АИ-92
|30 июня
|АИ-100
|1 июля
|АИ-95
"Решение продиктовано неисполнением поставщиками своих обязательств по заключённым договорам поставок топлива. Особо отмечаем, что за последние два месяца не было отгружено ни одного вида бензина — ни через биржевые механизмы, ни по прямым контрактам с производителями. Это существенно осложнило восполнение запасов и стало главной причиной введения ограничений", — подчеркнули в пресс-службе БРК.
Несмотря на пустые пистолеты для обычных водителей, компания продолжает выполнять социальные обязательства. Оставшиеся резервы распределяются между критически важными отраслями. В список "неприкасаемых" попали медучреждения, скорая помощь, предприятия ЖКХ и транспортные компании, перевозящие лекарства и еду. Особенно остро вопрос стоит для аграриев, которым необходимо топливо для поддержки логистики в текущем сезоне.
"Ситуация с поставками энергоносителей в регионы всегда отражается на конечной стоимости товаров. Когда частные сети уходят с рынка из-за сбоев в поставках, нагрузка на бюджет развития возрастает, так как приходится оперативно перераспределять потоки для социальных нужд", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Кризис начался больше недели назад: сначала цены на заправках пошли в резкий рост, а затем бензин стал исчезать физически. Сейчас единственной сетью, сохранившей отпуск горючего "частникам", остается "Роснефть". Однако на АЗС компании выстроились гигантские очереди.
С 28 июня в Иркутской области действует режим повышенной готовности. Чтобы снизить ажиотаж, дочерняя структура нефтяного гиганта увеличила отгрузку топлива с 1,7 до 2,7 тысячи тонн в сутки. Пока это лишь частично купирует проблему.
"Для системы ЖКХ и бесперебойной работы инфраструктуры города такие перебои — серьезный вызов. Машины аварийных служб и техника по благоустройству должны двигаться по графику, поэтому перевод их в приоритетную категорию снабжения — единственно верный шаг в режиме ЧС", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Да, обслуживание юридических лиц по ранее заключенным контрактам и тендерам для социально значимых объектов продолжается.
Точные сроки не называются. Возобновление продаж зависит от возобновления отгрузок топлива от производителей и через биржевые механизмы.
На данный момент отпуск физическим лицам сохраняется на АЗС "Роснефти", однако там наблюдаются значительные очереди.
Сотрудники МВД следят за порядком в очередях и пресекают попытки массового налива топлива в канистры сверх установленных лимитов.
Пока США пытаются реанимировать свои «невидимки», российские атомные гиганты выходят на испытания с арсеналом, способным изменить баланс сил в океане.