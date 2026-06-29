Сельскохозяйственные угодья Тверской области проходят жёсткую инвентаризацию: Осташковский межрайонный суд вынес решение об изъятии двух участков общей площадью 17,6 га у частного владельца. Земли, расположенные у деревень Свапуще и Коковкино, превратились в джунгли из сосен, ольхи и борщевика, что стало финальной точкой в затяжном споре с надзорными органами.
Проблемы у собственника начались в феврале 2025 года. Инспекторы Россельхознадзора зафиксировали, что пашня фактически выведена из оборота. Вместо культурных растений участки оккупировала сорная трава и ива. Высота деревьев подтвердила: поле «отдыхает» от плуга гораздо дольше установленного законом трёхлетнего лимита. Владелец получил предупреждение и срок на исправление ситуации до осени того же года.
"Запущенные сельхозземли — это не просто эстетическая проблема, а прямой ущерб продовольственной безопасности и региональной казне. Если инвестор не готов вкладываться в мелиорацию и обработку, государство обязано передать ресурс тому, кто обеспечит инвестиции в регионы и реальное производство", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
К сентябрю 2025 года воз и ныне там — предписания проигнорированы, земли остались заросшими. Последовал административный штраф через мировой суд, но даже финансовые санкции не заставили землевладельца взяться за технику. В итоге материалы ушли в региональное Министерство имущественных и земельных отношений для запуска процедуры отчуждения. Подобные строгости контрастируют с тем, как Шаман высмеял ожидания общества от своих доходов, напоминая о важности целевого использования ресурсов.
В июне 2026 года в Осташковском суде ответчик попытался убедить правосудие, что участки эксплуатируются. По его версии, на одном из полей велась деятельность на 80%, а на втором планировалось достичь 76% охвата. В качестве аргументов приводились выпас коз и разведение садов. Однако красивые слова разбились о цифровые доказательства.
Ключевым инструментом обвинения стали данные с БПЛА, полученные в мае 2026 года. Фотофиксация с воздуха наглядно показала отсутствие следов обработки почвы, севооборота или скота. В то время как озоновый щит планеты страдает от глобальных факторов, локальное уничтожение плодородия из-за борщевика — зона личной ответственности владельца.
"Мы видим типичный сценарий: собственник надеялся на авось, игнорируя муниципальные нормативы. Закон 101-ФЗ дает достаточно времени на освоение, но если за три года не сделано ничего, право собственности прекращается безвозвратно. Это важный сигнал для всех «лендлордов», игнорирующих уход за землей", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.
|Параметр
|Результат
|Площадь изъятия
|17,6 гектара
|Основное нарушение
|Зарастание лесом и борщевиком Сосновского
|Срок неиспользования
|Более 3 лет непрерывно
|Доказательная база
|Материалы БПЛА, протоколы Россельхознадзора
Ситуация в Тверской области напоминает, что даже при сложных процессах развития, порядок должен быть во всем. В то время как водители узнают, что за сигналами сзади может стоять попытка помочь, землевладельцы должны понимать: сигналы от госорганов — это не просто формальный «морг фарами», а четкое требование соблюдать закон.
Согласно 101-ФЗ, срок для освоения участка составляет три года. После этого надзорные органы могут инициировать процедуру лишения прав собственности.
Нет, если участок зарастает лесом и сорняками. Сельхозпроизводство подразумевает регулярную обработку почвы, сенокошение или организованное животноводство на всей площади.
Используются документальные проверки, выездные обследования и фотофиксация с беспилотных летательных аппаратов, которая наглядно показывает состояние почв.
Уплата штрафа не освобождает от обязанности устранить нарушения. Если предписание не исполнено, земли все равно будут изъяты через суд, как это произошло в Тверской области.
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