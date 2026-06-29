Осташковский суд изъял 17,6 га сельхозугодий у частного владельца в Тверской области

Сельскохозяйственные угодья Тверской области проходят жёсткую инвентаризацию: Осташковский межрайонный суд вынес решение об изъятии двух участков общей площадью 17,6 га у частного владельца. Земли, расположенные у деревень Свапуще и Коковкино, превратились в джунгли из сосен, ольхи и борщевика, что стало финальной точкой в затяжном споре с надзорными органами.

Фото: commons.wikimedia.org by Mbdortmund is licensed under GFDL 1.2 Борщевик Мантегацци

Хронология запустения

Проблемы у собственника начались в феврале 2025 года. Инспекторы Россельхознадзора зафиксировали, что пашня фактически выведена из оборота. Вместо культурных растений участки оккупировала сорная трава и ива. Высота деревьев подтвердила: поле «отдыхает» от плуга гораздо дольше установленного законом трёхлетнего лимита. Владелец получил предупреждение и срок на исправление ситуации до осени того же года.

"Запущенные сельхозземли — это не просто эстетическая проблема, а прямой ущерб продовольственной безопасности и региональной казне. Если инвестор не готов вкладываться в мелиорацию и обработку, государство обязано передать ресурс тому, кто обеспечит инвестиции в регионы и реальное производство", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

К сентябрю 2025 года воз и ныне там — предписания проигнорированы, земли остались заросшими. Последовал административный штраф через мировой суд, но даже финансовые санкции не заставили землевладельца взяться за технику. В итоге материалы ушли в региональное Министерство имущественных и земельных отношений для запуска процедуры отчуждения. Подобные строгости контрастируют с тем, как Шаман высмеял ожидания общества от своих доходов, напоминая о важности целевого использования ресурсов.

Судебный финал и тактика защиты

В июне 2026 года в Осташковском суде ответчик попытался убедить правосудие, что участки эксплуатируются. По его версии, на одном из полей велась деятельность на 80%, а на втором планировалось достичь 76% охвата. В качестве аргументов приводились выпас коз и разведение садов. Однако красивые слова разбились о цифровые доказательства.

Ключевым инструментом обвинения стали данные с БПЛА, полученные в мае 2026 года. Фотофиксация с воздуха наглядно показала отсутствие следов обработки почвы, севооборота или скота. В то время как озоновый щит планеты страдает от глобальных факторов, локальное уничтожение плодородия из-за борщевика — зона личной ответственности владельца.

"Мы видим типичный сценарий: собственник надеялся на авось, игнорируя муниципальные нормативы. Закон 101-ФЗ дает достаточно времени на освоение, но если за три года не сделано ничего, право собственности прекращается безвозвратно. Это важный сигнал для всех «лендлордов», игнорирующих уход за землей", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Краткие итоги разбирательства

Параметр Результат Площадь изъятия 17,6 гектара Основное нарушение Зарастание лесом и борщевиком Сосновского Срок неиспользования Более 3 лет непрерывно Доказательная база Материалы БПЛА, протоколы Россельхознадзора

Ситуация в Тверской области напоминает, что даже при сложных процессах развития, порядок должен быть во всем. В то время как водители узнают, что за сигналами сзади может стоять попытка помочь, землевладельцы должны понимать: сигналы от госорганов — это не просто формальный «морг фарами», а четкое требование соблюдать закон.

Ответы на популярные вопросы

Сколько времени можно не обрабатывать сельхозземлю без риска изъятия?

Согласно 101-ФЗ, срок для освоения участка составляет три года. После этого надзорные органы могут инициировать процедуру лишения прав собственности.

Считается ли выпас пары коз «использованием по назначению»?

Нет, если участок зарастает лесом и сорняками. Сельхозпроизводство подразумевает регулярную обработку почвы, сенокошение или организованное животноводство на всей площади.

Как Россельхознадзор доказывает нарушения?

Используются документальные проверки, выездные обследования и фотофиксация с беспилотных летательных аппаратов, которая наглядно показывает состояние почв.

Можно ли избежать изъятия, если штрафы уже уплачены?

Уплата штрафа не освобождает от обязанности устранить нарушения. Если предписание не исполнено, земли все равно будут изъяты через суд, как это произошло в Тверской области.

Пока в Крыму вскрывают механику фейков, в аграрном секторе ставка делается на железные факты. Владельцы недвижимости должны помнить о гигиене своих владений: как рецепт бабушек избавляет стекла от разводов, так и своевременная вспашка избавляет от судебных исков. И пока Киев требует ПВО, российские аграрии укрепляют другой щит — продовольственный.

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