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Киров уперся в одно бутылочное горлышко: улицу Московскую сделают шире уже к сентябрю

Россия » Поволжье » Киров

В Кирове приступят к расширению участка улицы Московской. Дорожники добавят полосу движения на отрезке между проспектом Строителей и микрорайонами Метро и Садаковский. Власти рассчитывают, что мера позволит разгрузить одну из главных транспортных артерий города. Рабочие перенесут коммуникации и рекламные щиты, чтобы успеть сдать объект к началу осени.

Ремонт дороги
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Ремонт дороги

Городские чиновники утвердили план преобразований на Московской. Проект предполагает создание дополнительной полосы шириной три метра для автомобилей. Исполнение работ разделили между строительной компанией «СМУ-21» и организацией «Гордормостстрой». К началу сентября трасса должна стать свободнее, что поможет общественному транспорту выдерживать график движения.

Добавят полосу для ускорения потока

Сегодня автомобилисты теряют ценное время в утренние и вечерние часы пик перед поворотом на проспект Строителей. Губернатор Александр Соколов поручил администрации разработать решение, чтобы избавить горожан от заторов. Заместитель главы администрации Олег Созинов потребовал не медлить с выходом бригад на площадку, пока позволяет погода.

По мнению эксперта Pravda.Ru Ольга Морозова, создание дополнительных полос на загруженных перекрестках — действенный способ управления городским трафиком. В беседе с Pravda.Ru эксперт отметила, что расширение магистралей при должном уровне инфраструктурной подготовки позволяет избежать образования «бутылочного горлышка».

Перенос сетей требует времени

Перед укладкой асфальта подрядчикам предстоит непростой этап подготовки территории. Требуется перенести кабельные линии и инженерные сети, которые проходят вдоль проезжей части. Только после этого дорожники смогут приступить непосредственно к расширению полотна.

Специалист по урбанистике Валерий Козлов подчеркнул в беседе с Pravda.Ru, что развитие дорожной сети обязательно должно учитывать логистику всех городских служб. Эксперт Pravda.Ru добавил, что качественное проектирование на этапе переноса коммуникаций закладывает основу долговечности новой дороги.

Сроки установлены до осени

Все работы администрация рассчитывает завершить к первому сентября. Такой график позволит школьникам и студентам начать учебный год без привычных пробок на въезде в микрорайоны. Контроль за процессом возложен на профильные подразделения мэрии, отвечающие за содержание улично-дорожной сети.

Как уточнил в беседе с Pravda.Ru эксперт в области развития территорий Владимир Орлов, своевременная сдача дорожных объектов критически важна для спокойствия жителей крупных жилых массивов. Эксперт Pravda.Ru подчеркнул, что системный подход к расширению узких мест меняет мнение горожан о работе муниципальных властей в лучшую сторону.

Параметр Что меняется
Ширина полосы Дополнительные 3 метра асфальта
Срок окончания До 1 сентября текущего года
Зона работ От проспекта Строителей до микрорайона Метро

Ответы на популярные вопросы

Затронет ли ремонт движение транспорта?

Полное перекрытие не планируется, однако возможны сужения проезжей части на время переноса кабельных линий и инженерных коммуникаций.

Будет ли расширение на всем протяжении улицы?

Нет, работы пройдут только на ограниченном участке от проспекта Строителей до микрорайона Садаковского.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, региональный экономист Валерий Козлов, политолог Владимир Орлов
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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