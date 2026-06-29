Мозг стареет незаметно для нас: в Тюмени внедрили систему, которая изменит старость горожан

В тюменской поликлинике № 12 запустили программу по выявлению когнитивных расстройств на ранних стадиях. Инициатива в первую очередь ориентирована на горожан в возрасте 50-60 лет, так как именно в этот период врачи могут эффективно скорректировать риски и предотвратить развитие тяжелых дегенеративных процессов. Куратором проекта выступает Ассоциация медицинских сестер Тюменской области.
Специалисты учреждения прошли специализированное обучение, после чего приступили к массовому скринингу населения. Предварительный тест доступен в цифровом формате: QR-коды для перехода на платформу размещены как внутри медицинского учреждения, так и на информационных стендах города.
При выявлении высоких рисков для пациента выстраивается четкий маршрут: сначала проводится консультация медицинского психолога, а затем при необходимости назначается прием невролога или профильного гериатра.
"Своевременная диагностика позволяет горожанам значительно дольше сохранять интеллектуальную активность", - сообщила главная медсестра поликлиники Людмила Нечаева tmn.aif.ru.
На сегодняшний день в тестах уже поучаствовали более 750 добровольцев, однако медицинское сообщество намерено охватить проверкой еще большую аудиторию. Раннее обнаружение нарушений памяти и внимания критически важно для качества жизни пациента в долгосрочной перспективе.
"Регулярная проверка когнитивного здоровья должна стать такой же привычкой, как контроль артериального давления, ведь мозг нуждается в диагностике не меньше, чем сердечно-сосудистая система", - заявил в беседе с Pravda. Ru врач-невролог Артём Синицын.
Проект ориентирован на граждан в возрасте от 50 до 60 лет, желающих оценить состояние своих интеллектуальных функций.
Для удобства пациентов организовано онлайн-тестирование, ссылки на которое можно найти на информационных носителях в поликлинике № 12.
При наличии оснований для беспокойства пациенты направляются на профессиональную консультацию к медицинскому психологу, неврологу или гериатру.
Нет, участие в тестировании является исключительно добровольным для всех заинтересованных жителей Тюмени.
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