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Мозг стареет незаметно для нас: в Тюмени внедрили систему, которая изменит старость горожан

Россия » Урал » Тюмень

В тюменской поликлинике № 12 запустили программу по выявлению когнитивных расстройств на ранних стадиях. Инициатива в первую очередь ориентирована на горожан в возрасте 50-60 лет, так как именно в этот период врачи могут эффективно скорректировать риски и предотвратить развитие тяжелых дегенеративных процессов. Куратором проекта выступает Ассоциация медицинских сестер Тюменской области.

Пожилой мужчина с потерей памяти
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пожилой мужчина с потерей памяти

Диагностика и помощь пациентам

Специалисты учреждения прошли специализированное обучение, после чего приступили к массовому скринингу населения. Предварительный тест доступен в цифровом формате: QR-коды для перехода на платформу размещены как внутри медицинского учреждения, так и на информационных стендах города.

При выявлении высоких рисков для пациента выстраивается четкий маршрут: сначала проводится консультация медицинского психолога, а затем при необходимости назначается прием невролога или профильного гериатра.

"Своевременная диагностика позволяет горожанам значительно дольше сохранять интеллектуальную активность", - сообщила главная медсестра поликлиники Людмила Нечаева tmn.aif.ru.

На сегодняшний день в тестах уже поучаствовали более 750 добровольцев, однако медицинское сообщество намерено охватить проверкой еще большую аудиторию. Раннее обнаружение нарушений памяти и внимания критически важно для качества жизни пациента в долгосрочной перспективе.

"Регулярная проверка когнитивного здоровья должна стать такой же привычкой, как контроль артериального давления, ведь мозг нуждается в диагностике не меньше, чем сердечно-сосудистая система", - заявил в беседе с Pravda. Ru врач-невролог Артём Синицын.

Ответы на популярные вопросы о ранней диагностике когнитивных нарушений

Кто может пройти обследование в рамках проекта?

Проект ориентирован на граждан в возрасте от 50 до 60 лет, желающих оценить состояние своих интеллектуальных функций.

Как именно проходит предварительная проверка?

Для удобства пациентов организовано онлайн-тестирование, ссылки на которое можно найти на информационных носителях в поликлинике № 12.

Что делать, если тест показал высокий риск?

При наличии оснований для беспокойства пациенты направляются на профессиональную консультацию к медицинскому психологу, неврологу или гериатру.

Является ли этот скрининг обязательным для всех?

Нет, участие в тестировании является исключительно добровольным для всех заинтересованных жителей Тюмени.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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