В Северной столице начал работу "Петергофский экспресс" — современное судно, обеспечивающее прямое сообщение между историческим центром города и популярным туристическим пригородом. Запуск маршрута стал заметным дополнением к навигации 2026 года, вызвав интерес как у петербуржцев, так и у гостей города.
Как отмечает Петербург2, время в пути через Финский залив составляет 1 час 40 минут. Пассажирам на борту доступно ресторанное обслуживание, что позволяет совместить трансфер с завтраком, обедом или ужином. Ранее по воде путь до Петергофа занимал до четырех часов.
Организаторы проекта подчеркивают, что судно полностью соответствует техническим регламентам, а за безопасность на борту отвечает квалифицированный экипаж. Растущий пассажиропоток требует от операторов внедрения строгих стандартов защиты и комфорта на всех водных маршрутах.
"Такой формат логистики позволяет эффективно разгрузить ключевые городские магистрали, обеспечивая при этом высокий уровень сервиса в условиях увеличивающегося туристического интереса к локациям вдоль береговой линии", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Общее время в пути по новому маршруту составляет 1 час 40 минут.
Да, на теплоходе работает ресторан, предлагающий полноценное меню в зависимости от времени отправления.
Бронирование билетов осуществляется онлайн, что позволяет заранее спланировать визит и избежать очередей.
Судно соответствует современным техническим стандартам, а на рейсах задействован профессиональный экипаж.
Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.