Настоящий прорыв в навигации: новое судно навсегда решило главную проблему туристов в Петербурге

В Северной столице начал работу "Петергофский экспресс" — современное судно, обеспечивающее прямое сообщение между историческим центром города и популярным туристическим пригородом. Запуск маршрута стал заметным дополнением к навигации 2026 года, вызвав интерес как у петербуржцев, так и у гостей города.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergei Gussev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Финский залив

Как отмечает Петербург2, время в пути через Финский залив составляет 1 час 40 минут. Пассажирам на борту доступно ресторанное обслуживание, что позволяет совместить трансфер с завтраком, обедом или ужином. Ранее по воде путь до Петергофа занимал до четырех часов.

Безопасность и развитие транспортной сети

Организаторы проекта подчеркивают, что судно полностью соответствует техническим регламентам, а за безопасность на борту отвечает квалифицированный экипаж. Растущий пассажиропоток требует от операторов внедрения строгих стандартов защиты и комфорта на всех водных маршрутах.

"Такой формат логистики позволяет эффективно разгрузить ключевые городские магистрали, обеспечивая при этом высокий уровень сервиса в условиях увеличивающегося туристического интереса к локациям вдоль береговой линии", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о водном трансфере

Сколько времени занимает поездка на Петергофском экспрессе?

Общее время в пути по новому маршруту составляет 1 час 40 минут.

Предусмотрено ли питание на борту?

Да, на теплоходе работает ресторан, предлагающий полноценное меню в зависимости от времени отправления.

Как приобрести проездные документы?

Бронирование билетов осуществляется онлайн, что позволяет заранее спланировать визит и избежать очередей.

Безопасен ли этот вид передвижения?

Судно соответствует современным техническим стандартам, а на рейсах задействован профессиональный экипаж.

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