Риск прорыва: на трех водохранилищах в Свердловской области открыли шлюзы, чтобы избежать катастрофы

Власти Ревды перевели гидроузлы в режим экстренного сброса воды. Из-за аномальных осадков уровень в Волчихинском, Ново-Мариинском и Ревдинском водохранилищах приблизился к критическим отметкам. Жителей низин и прибрежных зон предупредили о риске затопления участков и домов.
Глава городского округа Татьяна Клепикова официально подтвердила усиление сброса воды на трех ключевых плотинах региона. Под ударом могут оказаться улица Степана Разина и район Барановка. Эти зоны традиционно считаются слабыми звеньями городской ливневой цепи при резком подъеме уровня рек.
Специалисты управления гражданской защиты перешли на круглосуточную вахту. Администрация мониторит русла в режиме реального времени. Жителям рекомендовано убрать технику и ценные вещи из подвалов, а при появлении воды во дворах — звонить диспетчерам по номеру 112.
"Массированный сброс воды — это единственная возможность предотвратить перелив через гребень плотины, который чреват разрушением конструкций. Сейчас гидротехнические сооружения работают как предохранительные клапаны в перегретом котле. Для жителей низин это означает временные неудобства, но для безопасности города в целом — это необходимая хирургическая мера", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Текущий июнь в Свердловской области напоминает тропический сезон дождей. В Ревде и Екатеринбурге уже выпало до трех месячных норм осадков. Мегаполис накопил 150 мм воды, что почти вдвое превышает стандартный лимит в 70 мм. До абсолютного рекорда сорокалетней давности осталось меньше 20 мм.
|Город / Показатель
|Ситуация с осадками
|Екатеринбург
|150 мм (при норме 70 мм)
|Ревда
|До 3 месячных норм за июнь
|Прогноз 29-30 июня
|Сильные ливни, ветер до 18 м/с
МЧС продлило штормовое предупреждение. Регион остается в зоне низкого давления, которая блокирует отток влажных воздушных масс. В ближайшие двое суток интенсивность дождей не снизится, что заставляет службы работать на пределе технических возможностей.
"Мы наблюдаем устойчивый блокирующий антициклон в соседних регионах, который буквально запер дождевой фронт над Уралом. То, что мы видим сейчас — это не просто сильные дожди, а климатическая разбалансировка, когда годовой запас влаги сбрасывается за считанные недели", — констатировал в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.
Массовая эвакуация не объявлена. Предупреждение касается оперативного контроля за придомовыми территориями в зонах риска.
Необходимо немедленно связаться с Единой дежурно-диспетчерской службой по общему номеру 112.
По прогнозам синоптиков, опасные погодные явления сохранятся как минимум до конца июня.
Рекомендуется поднять электроприборы и ценные вещи на верхние этажи или чердаки, а также обесточить помещения в случае захода воды.
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