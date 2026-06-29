Риск прорыва: на трех водохранилищах в Свердловской области открыли шлюзы, чтобы избежать катастрофы

Власти Ревды перевели гидроузлы в режим экстренного сброса воды. Из-за аномальных осадков уровень в Волчихинском, Ново-Мариинском и Ревдинском водохранилищах приблизился к критическим отметкам. Жителей низин и прибрежных зон предупредили о риске затопления участков и домов.

Фото: commons.wikimedia.org by Derbrauni, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Водохранилище

Маневры на плотинах

Глава городского округа Татьяна Клепикова официально подтвердила усиление сброса воды на трех ключевых плотинах региона. Под ударом могут оказаться улица Степана Разина и район Барановка. Эти зоны традиционно считаются слабыми звеньями городской ливневой цепи при резком подъеме уровня рек.

Специалисты управления гражданской защиты перешли на круглосуточную вахту. Администрация мониторит русла в режиме реального времени. Жителям рекомендовано убрать технику и ценные вещи из подвалов, а при появлении воды во дворах — звонить диспетчерам по номеру 112.

Погодная аномалия

Текущий июнь в Свердловской области напоминает тропический сезон дождей. В Ревде и Екатеринбурге уже выпало до трех месячных норм осадков. Мегаполис накопил 150 мм воды, что почти вдвое превышает стандартный лимит в 70 мм. До абсолютного рекорда сорокалетней давности осталось меньше 20 мм.

Город / Показатель Ситуация с осадками Екатеринбург 150 мм (при норме 70 мм) Ревда До 3 месячных норм за июнь Прогноз 29-30 июня Сильные ливни, ветер до 18 м/с

МЧС продлило штормовое предупреждение. Регион остается в зоне низкого давления, которая блокирует отток влажных воздушных масс. В ближайшие двое суток интенсивность дождей не снизится, что заставляет службы работать на пределе технических возможностей.

"Мы наблюдаем устойчивый блокирующий антициклон в соседних регионах, который буквально запер дождевой фронт над Уралом. То, что мы видим сейчас — это не просто сильные дожди, а климатическая разбалансировка, когда годовой запас влаги сбрасывается за считанные недели", — констатировал в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли эвакуироваться жителям Ревды? Массовая эвакуация не объявлена. Предупреждение касается оперативного контроля за придомовыми территориями в зонах риска. Куда звонить, если вода зашла в дом? Необходимо немедленно связаться с Единой дежурно-диспетчерской службой по общему номеру 112. Когда закончатся ливни? По прогнозам синоптиков, опасные погодные явления сохранятся как минимум до конца июня. Как защитить имущество от подтопления? Рекомендуется поднять электроприборы и ценные вещи на верхние этажи или чердаки, а также обесточить помещения в случае захода воды.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова , климатолог Павел Лебедев