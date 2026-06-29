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МЦУ Краснодара: половина заправочных станций города прекратила работу из-за ремонта и логистики

Россия » Юг » Краснодар

Краснодар угодил в топливную петлю: городские АЗС захлестнули многочасовые очереди, а на въездах в краевую столицу заправки и вовсе вывешивают «сухие» таблички. Автомобилисты пытаются пополнить баки любыми способами, создавая ажиотаж, который власти называют избыточным.

Очередь на автозаправке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Очередь на автозаправке

Официальные цифры против реальности

По информации муниципального центра управления, ситуация в городе выглядит контролируемой, но напряженной. Из 114 объектов инфраструктуры топливо отпускают лишь 56 станций. Десятки точек либо стоят на ремонте, либо временно прекратили отгрузку. Жители отмечают, что реальное положение дел жестче: многие АЗС внезапно уходят на технические перерывы, парализуя движение в спальных районах.

"Нынешний дефицит в Краснодаре — это не только логистический сбой, но и проверка на прочность для региональной казны. Резкие скачки спроса всегда бьют по планированию межбюджетных трансфертов и могут замедлить реализацию части национальных проектов на местах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

При этом город продолжает оставаться магнитом для миграции. Напомним, Краснодар занял второе место в рейтинге самых застраиваемых городов, что лишь увеличивает нагрузку на дорожную сеть и заправочную инфраструктуру. Топливный марафон осложняется и транзитным потоком, который заезжает в город в надежде найти хоть какие-то запасы горючего.

Режим жесткой экономии и лимиты

На большинстве работающих точек введен запрет на отпуск бензина в канистры. Заправлять разрешают только баки автомобилей. Однако это не спасает от гигантских заторов. Водители делятся в соцсетях печальным опытом поиска: один из горожан признался, что объехал 30 заправок в течение дня, и только две из них реально работали.

"Мы видим классический пример того, как инфраструктурный сбой тянет за собой цепочку проблем. Отсутствие ГСМ на въездах блокирует дорожную сеть, мешая не только частникам, но и коммунальным службам, которые занимаются благоустройством дворов и вывозом мусора", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ситуация в Краснодаре — лишь вершина айсберга. Ограничения на отпуск бензина уже затронули Сочи, Геленджик и Анапу. Аналогичные меры по запрету продажи топлива в тару ввели и в Славянском районе. Даже в других регионах, например, в Тамбове, власти вынуждены проводить экстренную зачистку АЗС и проверку розничных сетей, чтобы не допустить спекуляций.

Параметр Что меняется
Работающие АЗС в Краснодаре 56 станций из 114 функционируют в штатном режиме.
Формат отпуска горючего Запрещена заливка в канистры и иную тару на большинстве заправок.
География дефицита Краснодар, Сочи, Анапа, Геленджик, Славянский район.

Мнения экспертов: причины и последствия

Власти настоятельно просят население не разгонять искусственный спрос и не закупать топливо впрок. Однако психологический фактор и неопределенность заставляют людей действовать по принципу «полного бака». Ситуация напоминает ту, что порой происходит в АПК в период полевых работ, когда чесночные стрелки и другие культуры требуют своевременной обработки, а техника встает без горючего.

Интересно, что пока юг борется с топливными проблемами, в других сферах российские компании продолжают внедрять инновации. Например, на Дальнем Востоке успешно тестируют отечественный протез Steplife B5, доказывая превосходство над зарубежными технологиями. В то же время в регионах продолжается борьба за права рабочих — в Благовещенске пресекли нарушение трудового кодекса в отношении водителей микроавтобусов.

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