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Лекарство станет бесполезным: Минздрав объяснил, как спасти инсулин во время блэкаутов в Крыму

Россия » Юг » Симферополь

Перебои в электроснабжении в Крыму вынуждают пациентов с сахарным диабетом адаптировать быт. Главная угроза для инсулина — не отсутствие тока, а бесконтрольный температурный режим. Гормон разрушается при заморозке и перегреве, теряя биологическую активность. Врачи просят пациентов не доводить ситуацию до критической и заранее планировать логистику хранения препарата.

Сахарный диабет
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сахарный диабет

Правила хранения инсулина

Инсулин — хрупкий белковый гормон. Термический стресс меняет его структуру, после чего препарат превращается в «тыковку» — бесполезную жидкость, которая не снижает сахар. Для уже открытых флаконов или шприц-ручек диапазон допустимых температур составляет до +30 °C. Срок жизни при таком режиме ограничен четырьмя неделями, хотя некоторые современные аналоги выдерживают до восьми недель. Нераскрытые запасы требуют строгого режима: от +2 °C до +8 °C.

"Замораживание для инсулина губительно. Если раствор подмерз, его структура разрушается необратимо. Даже если после оттаивания внешне препарат выглядит прозрачным, доверять ему уже нельзя — эффективность непредсказуема", — предупредила врач-терапевт Анна Кузнецова.

Что делать, если холодильник не работает

При отключении света бытовой холодильник теряет холод. Спасением становятся термоконтейнеры и охлаждающие чехлы с хладоэлементами. Последние важно предварительно подготовить в морозилке. Оптимальное время заморозки хладоэлемента — до восьми часов, но нельзя допускать прямого контакта инсулина с ледяным блоком.

Условие Рекомендация
Открытый инсулин Комнатная температура (до +30 °C), не более месяца
Запас (закрытый) Холодильник (+2...+8 °C)
Температура ниже 0 °C Запрещено (препарат идет на выброс)

"Для мониторинга состояния запасов лучше всего подходят спецконтейнеры с цифровым датчиком температуры. Это избавляет от гаданий, не перегрелся ли препарат в отсутствие электричества", — разъяснила врач общей практики Елена Морозова.

Как распознать испорченный препарат

Перед каждой инъекцией проводите визуальный контроль. Мутность, выпадение осадка, «хлопья» или изменение вязкости — повод немедленно утилизировать флакон. При подозрении на порчу препарата после перепадов температур обязательно усильте контроль уровня глюкозы. Если привычная доза не дает ожидаемого эффекта — меняйте партию.

"Если дозировка инсулина перестала работать, не пытайтесь корректировать график введения самостоятельно. Сразу связывайтесь с эндокринологом для пересмотра терапии", — посоветовал врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Ответы на популярные вопросы о хранении инсулина

Можно ли держать инсулин в морозилке для надежности?

Категорически нет. Замерзание приводит к частичной кристаллизации льда, что моментально портит структуру белка.

Сколько можно хранить открытую шприц-ручку без холодильника?

Стандарт — 4 недели при температуре не выше +30 °C. Есть исключения (деглудек, детемир) — сверяйтесь с инструкцией конкретного бренда.

Хладоэлемент касается флакона — это опасно?

Да. Прямой контакт с замороженным элементом приведет к локальному замерзанию препарата. Используйте термосумки с прослойкой.

Что делать, если нет термоконтейнера во время отключения света?

Постарайтесь убрать инсулин в самое прохладное место дома, подальше от прямых солнечных лучей и приборов отопления, и держите наготове план связи с врачом.

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Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова, врач-эндокринолог Екатерина Орлова

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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