Лекарство станет бесполезным: Минздрав объяснил, как спасти инсулин во время блэкаутов в Крыму

Перебои в электроснабжении в Крыму вынуждают пациентов с сахарным диабетом адаптировать быт. Главная угроза для инсулина — не отсутствие тока, а бесконтрольный температурный режим. Гормон разрушается при заморозке и перегреве, теряя биологическую активность. Врачи просят пациентов не доводить ситуацию до критической и заранее планировать логистику хранения препарата.
Инсулин — хрупкий белковый гормон. Термический стресс меняет его структуру, после чего препарат превращается в «тыковку» — бесполезную жидкость, которая не снижает сахар. Для уже открытых флаконов или шприц-ручек диапазон допустимых температур составляет до +30 °C. Срок жизни при таком режиме ограничен четырьмя неделями, хотя некоторые современные аналоги выдерживают до восьми недель. Нераскрытые запасы требуют строгого режима: от +2 °C до +8 °C.
"Замораживание для инсулина губительно. Если раствор подмерз, его структура разрушается необратимо. Даже если после оттаивания внешне препарат выглядит прозрачным, доверять ему уже нельзя — эффективность непредсказуема", — предупредила врач-терапевт Анна Кузнецова.
При отключении света бытовой холодильник теряет холод. Спасением становятся термоконтейнеры и охлаждающие чехлы с хладоэлементами. Последние важно предварительно подготовить в морозилке. Оптимальное время заморозки хладоэлемента — до восьми часов, но нельзя допускать прямого контакта инсулина с ледяным блоком.
|Условие
|Рекомендация
|Открытый инсулин
|Комнатная температура (до +30 °C), не более месяца
|Запас (закрытый)
|Холодильник (+2...+8 °C)
|Температура ниже 0 °C
|Запрещено (препарат идет на выброс)
"Для мониторинга состояния запасов лучше всего подходят спецконтейнеры с цифровым датчиком температуры. Это избавляет от гаданий, не перегрелся ли препарат в отсутствие электричества", — разъяснила врач общей практики Елена Морозова.
Перед каждой инъекцией проводите визуальный контроль. Мутность, выпадение осадка, «хлопья» или изменение вязкости — повод немедленно утилизировать флакон. При подозрении на порчу препарата после перепадов температур обязательно усильте контроль уровня глюкозы. Если привычная доза не дает ожидаемого эффекта — меняйте партию.
"Если дозировка инсулина перестала работать, не пытайтесь корректировать график введения самостоятельно. Сразу связывайтесь с эндокринологом для пересмотра терапии", — посоветовал врач-эндокринолог Екатерина Орлова.
Категорически нет. Замерзание приводит к частичной кристаллизации льда, что моментально портит структуру белка.
Стандарт — 4 недели при температуре не выше +30 °C. Есть исключения (деглудек, детемир) — сверяйтесь с инструкцией конкретного бренда.
Да. Прямой контакт с замороженным элементом приведет к локальному замерзанию препарата. Используйте термосумки с прослойкой.
Постарайтесь убрать инсулин в самое прохладное место дома, подальше от прямых солнечных лучей и приборов отопления, и держите наготове план связи с врачом.
Важно: Информация носит ознакомительный характер. Не занимайтесь самолечением.
Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.