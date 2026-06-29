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Топливный паралич в Карелии: жители Пудожского района стоят в очередях за бензином по 6 часов

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

Жители Пудожского района Карелии столкнулись с жестким дефицитом бензина, который парализовал привычный ритм жизни лесного края. На местных АЗС выстраиваются многокилометровые очереди: водители вынуждены проводить в режиме ожидания по 5–6 часов, чтобы получить заветные литры. Ситуация осложняется тем, что топливо отпускают с жестким ограничением — не более 30 литров в одни руки.

АЗС
Фото: Wikipedia by Pcmanrules, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
АЗС

Топливный голод в разгар сезона

В социальных сетях жители Пудожа и транзитные автомобилисты из Мурманской области делятся кадрами «бензостолпотворения». Для многих наличие топлива — это не вопрос комфорта, а условие выживания и заработка. В регионе начинается сезон сбора ягод и грибов, а без заправленных лодочных моторов и внедорожников добраться до промысловых мест невозможно.

"Ситуация в Пудожском районе типична для территорий с нестабильной логистикой, где любой сбой в цепочке поставок моментально обнуляет запасы на АЗС. Лимитированная выдача в 30 литров — это попытка избежать полной остановки движения, но такая мера провоцирует ажиотажный спрос и повторные заезды в очередь, что лишь растягивает пробку на заправках", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ажиотаж приводит к тому, что некоторые водители пытаются использовать дополнительные канистры или «перезаходить» в очередь на других автомобилях, чтобы сделать запас перед уходом в тайгу.

Влияние блэкаутов на очереди

В марафон ожидания вмешался и коммунальный фактор. Из-за перебоев с централизованным электроснабжением в районе резко вырос спрос на топливо для бытовых генераторов. Люди вынуждены дежурить на заправках даже ночью, чтобы обеспечить свет и работу холодильников в своих домах. Когда на АЗС гаснет свет, насосы перестают качать бензин, что мгновенно увеличивает время ожидания в разы.

"Массовое использование бензиновых генераторов из-за износа электросетей создает дополнительную нагрузку на розничный рынок топлива, которую операторы АЗС не всегда учитывают в планах поставок. Мы видим наложение двух инфраструктурных проблем: нестабильности энергоснабжения и логистического тупика в распределении нефтепродуктов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Основной риск сейчас — переход локального дефицита в затяжной кризис, если графики подвоза топлива не будут синхронизированы с реальным потреблением в пиковый летний период.

Хроника ожидания у колонки

Наиболее критический момент был зафиксирован в конце июня. 28-го числа бензин на ключевой станции закончился полностью. Водители остались ждать бензовоз, который прибыл спустя несколько часов. Затем последовала технологическая пауза для «отстоя» топлива в резервуарах и процедура пересменки персонала. В итоге те, кто приехал заправиться днем ранее, получили бензин только к утру 29 июня.

Параметр Текущие условия
Время в очереди От 5 часов до суток
Лимит отпуска 30 литров на один бак
Причина спроса Транзит, лесной сезон, генераторы

Ответы на популярные вопросы

Почему ввели ограничение в 30 литров?

Это вынужденная мера АЗС, чтобы топлива хватило максимальному количеству машин в условиях задержки бензовозов.

Как долго продлится дефицит?

Ситуация стабилизируется, когда поставки станут регулярными и спадет пиковый спрос, связанный с отключениями электричества.

Можно ли заправлять канистры?

Формально лимит действует на одну покупку («в один бак»), что ограничивает возможность создания больших запасов в тару.

С чем связаны ночные очереди?

В это время водители надеются дождаться привоза новой партии топлива или заправиться сразу после восстановления подачи энергии.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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