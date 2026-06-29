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Санкт-Петербург обогнал Москву по уровню предлагаемых зарплат для частных репетиторов

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Рынок частного образования в России переключил скорости: точные науки теперь приносят репетиторам больше, чем привычный английский. Согласно свежим данным сервиса «Авито Работа» за первые пять месяцев 2026 года, физика возглавила список дисциплин с самым высоким предлагаемым чеком. Преподаватели этой дисциплины могут рассчитывать в среднем на 82 290 рублей в месяц. Это на 38% больше, чем в прошлом сезоне.

Сдача экзамена
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сдача экзамена

Рейтинг самых дорогих предметов

Информатика прочно удерживает вторую строчку с предложением в 78 256 рублей, прибавив за год 21%. Английский язык, долгое время бывший безусловным лидером, теперь лишь замыкает тройку. Спрос на него вырос на треть, доведя среднюю планку до 74 336 рублей. Впрочем, математики и филологи тоже не остаются в стороне от общего тренда на перерасчет рыночных ожиданий.

Математика сегодня оценивается в 70 950 рублей (+17%), а литература — в 69 242 рубля (+25%). Важно понимать, что реальный заработок здесь собирается как конструктор: итоговая сумма зависит от стажа, города и того, сколько часов специалист готов провести у монитора или за столом ученика.

"Рост доходовых ожиданий в образовании напрямую связан с тем, что квалифицированные кадры уходят в частный сектор из-за дефицита в региональных системах", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Предмет Доход (руб/мес)
Физика 82 290
Информатика 78 256
Английский язык 74 336

География доходов: где платят больше

Если смотреть на карту кошельков, то Санкт-Петербург обошел столицу по средним офферам для педагогов. В городе на Неве репетиторам предлагают около 62 135 рублей. Москва же в этом списке оказалась лишь на третьем месте (57 810 рублей), пропустив вперед Подмосковье (58 370 рублей). В топ также ворвались Краснодарский край и Воронежская область, где инфраструктура частного обучения развивается опережающими темпами.

Пока одни выбирают профессию учителя, другие пытаются запрыгнуть в ипотеку, надеясь, что высокие заработки помогут покрыть платежи. Однако большинство репетиторов по-прежнему предпочитают «мягкий» график — частичную занятость или почасовую оплату, что позволяет маневрировать в потоке заказов.

"Демографические программы и рост числа детей школьного возраста создают стабильный спрос, который рынок пока не может насытить дешевыми предложениями", — добавила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Нередко репетиторы работают с детьми в регионах, где безопасность и качество государственных услуг вызывают вопросы у родителей, что заставляет последних вкладываться в дополнительные занятия. Для тех, кто устал от города и ищет покоя, путешествия на машине по регионам могут стать отличным способом сменить обстановку, не прерывая онлайн-уроки.

Вне зависимости от предмета, будь то генетика или ядерная физика, главным трендом остается персонализация обучения. Родители готовы платить больше за индивидуальный подход, особенно когда речь идет о поступлении в топовые вузы страны.

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Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов, эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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