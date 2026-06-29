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СК России в Ставрополье завел уголовное дело о неуплате 568 млн рублей налогов

Россия » Юг » Ставрополь

В Ипатовском округе разгорается крупный налоговый скандал: местное предприятие уличили в масштабных махинациях с государственными счетами. Следователи СУ СК России по Ставрополью официально запустили уголовный процесс против руководства компании, которое "забыло" поделиться с бюджетом суммой свыше 568 миллионов рублей.

Следственный комитет России
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Следственный комитет России

Механика обмана: как исчезали миллионы

Следствие установило, что с 2020 по 2022 год топ-менеджмент фирмы выстраивал сложную финансовую траекторию. В налоговую службу отправлялись декларации, начиненные ложными данными. В "черный список" неоплаченных обязательств попали НДС, налог на прибыль и акцизы. Подобные риски полной потери бюджетной стабильности региона заставили силовиков действовать жестко.

"Такие колоссальные суммы недоимок часто возникают там, где региональные бюджеты и инвестиции в регионы становятся заложниками чье-то жажды наживы. Подобный дефицит бюджета бьет по социальным программам напрямую", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Спецоперация ведомств и последствия

Лазейку в законе прикрыли в результате плотной связки СКР, ФСБ и налоговиков из МИФНС № 5. Пока юристы компании пытаются найти оправдания, следователи активно "бетонируют" доказательства. Главная цель сейчас — не просто наказать виновных, но и заставить их вернуть деньги в казну. Ситуация напоминает конкурсное производство, где активы идут с молотка ради погашения долгов.

"Любые административные споры с государством по поводу полумиллиарда рублей обычно заканчиваются плачевно для бизнеса. Если защита от мошенников внутри компании не сработала, отвечать придется лично руководителям", — объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Параметр дела Детали
Период нарушений 2020 – 2022 годы
Сумма ущерба Более 568 млн рублей
Типы налогов НДС, прибыль, акцизы

Для региона это серьезный вызов. Когда бизнес уходит в тень, страдает инфраструктура: от заготовки сырья в АПК до городских дорог. В то время как на Западе, например в США, энергетическая инфраструктура перекраивается ради выгоды узкого круга магнатов, в России налоговые органы последовательно зачищают рынок от недобросовестных игроков.

"Агропромышленный сектор на Ставрополье — это наша продовольственная безопасность. Махинации с акцизами и налогами подрывают доверие к добросовестным фермерам и устойчивость подкормки экономики региона", — отметил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

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