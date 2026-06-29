Щедрые подарки оказались ловушкой: в Санкт-Петербурге массово лишают доступа к личным счетам

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области стали чаще сталкиваться с новой схемой цифрового обмана, использующей имитацию "колеса фортуны". Аферисты распространяют ссылки через мессенджеры и контекстную рекламу, обещая крупные денежные призы. Для их получения пользователям предлагают заполнить анкету, где требуется указать паспортные данные, номера банковских карт и CVV-коды, либо ввести информацию из СМС-сообщений.
Специалисты Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по региону предупреждают: после перехода на поддельный сайт потенциальная жертва видит уведомление о зачислении суммы от 12 до 25 тысяч рублей.
Как сообщает Петербург2, чтобы "забрать" деньги, человека принуждают пройти так называемую верификацию личности. Эти действия открывают злоумышленникам доступ к банковским счетам, позволяя оформлять платные услуги или похищать цифровые аккаунты.
Стоит отметить, что схемы хищения средств становятся всё более изощренными и часто сопровождаются психологическим давлением. Организаторы таких атак активно используют таймеры и уведомления об истечении срока действия "выигрыша", чтобы лишить человека возможности критически оценить ситуацию. Подобный метод давления часто применяется в схемах, связанных с социальной инженерией в сфере ЖКХ.
"Главная цель преступников — заставить гражданина самого передать секретные коды и данные карт в состоянии эйфории от легкого приза. Бесплатный выигрыш в интернете всегда является первым звонком к тому, что вас пытаются обмануть", - объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по персональным данным Александра Миронова.
Обращайте внимание на адресную строку — мошенники регистрируют домены, похожие на официальные ресурсы популярных брендов или банков. Также сигналом опасности является требование ввести CVV-код или код из СМС для получения средств.
Срочно заблокируйте банковскую карту через приложение или звонок в банк. Если вы предоставили доступ к личному кабинету, немедленно смените пароли и включите двухфакторную аутентификацию.
Нет, ни один официальный сервис не просит победителя переводить деньги, вводить секретные банковские реквизиты или данные из СМС для подтверждения личности или оплаты "налога" на выигрыш.
В первую очередь подайте заявление в банк с требованием опротестовать транзакцию, а затем обратитесь в ближайшее отделение полиции с заявлением о совершенном в отношении вас преступлении.
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