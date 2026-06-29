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Щедрые подарки оказались ловушкой: в Санкт-Петербурге массово лишают доступа к личным счетам

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области стали чаще сталкиваться с новой схемой цифрового обмана, использующей имитацию "колеса фортуны". Аферисты распространяют ссылки через мессенджеры и контекстную рекламу, обещая крупные денежные призы. Для их получения пользователям предлагают заполнить анкету, где требуется указать паспортные данные, номера банковских карт и CVV-коды, либо ввести информацию из СМС-сообщений.

Девушка печатает сообщение
Фото: https://unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free
Девушка печатает сообщение

Специалисты Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по региону предупреждают: после перехода на поддельный сайт потенциальная жертва видит уведомление о зачислении суммы от 12 до 25 тысяч рублей.

Как сообщает Петербург2, чтобы "забрать" деньги, человека принуждают пройти так называемую верификацию личности. Эти действия открывают злоумышленникам доступ к банковским счетам, позволяя оформлять платные услуги или похищать цифровые аккаунты.

Стоит отметить, что схемы хищения средств становятся всё более изощренными и часто сопровождаются психологическим давлением.  Организаторы таких атак активно используют таймеры и уведомления об истечении срока действия "выигрыша", чтобы лишить человека возможности критически оценить ситуацию. Подобный метод давления часто применяется в схемах, связанных с социальной инженерией в сфере ЖКХ.

"Главная цель преступников — заставить гражданина самого передать секретные коды и данные карт в состоянии эйфории от легкого приза. Бесплатный выигрыш в интернете всегда является первым звонком к тому, что вас пытаются обмануть", - объяснила в беседе с Pravda.Ru юрист по персональным данным Александра Миронова.

Ответы на популярные вопросы о кибермошенничестве

Как распознать поддельный сайт с розыгрышем?

Обращайте внимание на адресную строку — мошенники регистрируют домены, похожие на официальные ресурсы популярных брендов или банков. Также сигналом опасности является требование ввести CVV-код или код из СМС для получения средств.

Что делать, если я ввел данные на подозрительном сайте?

Срочно заблокируйте банковскую карту через приложение или звонок в банк. Если вы предоставили доступ к личному кабинету, немедленно смените пароли и включите двухфакторную аутентификацию.

Требуют ли легальные лотереи оплату комиссии перед выдачей приза?

Нет, ни один официальный сервис не просит победителя переводить деньги, вводить секретные банковские реквизиты или данные из СМС для подтверждения личности или оплаты "налога" на выигрыш.

Куда обратиться в случае потери денег?

В первую очередь подайте заявление в банк с требованием опротестовать транзакцию, а затем обратитесь в ближайшее отделение полиции с заявлением о совершенном в отношении вас преступлении.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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