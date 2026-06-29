Нижегородская область перешла на усиленный мониторинг запасов топлива на заправках

Нижегородская область перешла на усиленный режим мониторинга заправочных станций. Глава региона Глеб Никитин сообщил, что десант из Минжилкомхоза во главе с министром Михаилом Куренковым три дня инспектировал колонки областного центра. За это время ревизоры успели «простучать» основные дорожные артерии города: от Родионова и Гагарина до Московского шоссе и проспекта Героев.

Фото: Freepik by senivpetro Заправка автомобиля

Итоги рейдов по магистралям

Чиновники осмотрели 33 объекта, среди которых большинство — 28 точек — принадлежат крупным брендам. Пять заправок оказались в руках независимых малых игроков. На крупных узлах зафиксировали ажиотаж: у пистолетов выстраивались очереди до восьми машин. Это объясняют высоким трафиком выходного дня и транзитным положением основных шоссе.

"Мы видим повышенную нагрузку на сетевые станции, особенно в часы пик. При этом пять АЗС из списка временно выбыли из строя: четыре закрылись на штатную пересменку, а на одной шел слив бензовоза. Несмотря на это, запасов в резервуарах достаточно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Ценовая вилка: частники против сетей

Разрыв в ценниках между корпорациями и частниками оказался ощутимым. На независимых заправках топливо либо пропадало с табло, либо стояло на 15–40% дороже рыночного стандарта. Подобный «аппетит» ударил по спросу: у малых операторов клиентов практически не было.

Тип АЗС Текущая ситуация Сетевые операторы Цены стабильны, запасы пополняются вовремя. Независимые АЗС Рост стоимости до 40% или отсутствие продукта.

Региональные власти списывают перекосы на логистическую турбулентность франчайзинговых точек. Глеб Никитин заверил, что область обеспечена бензином и дизелем, а связь с федеральными ведомствами поддерживается круглосуточно. Пока крупные игроки держат планку, дефицит остается лишь локальной проблемой отдельных «пистолетов».

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