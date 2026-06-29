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Тульская область открывает места, куда раньше добирались немногие — туристов ждет сюрприз

Россия » Центр » Тула

Тульская область пересматривает подход к приему гостей. С 1 августа в регионе запускают регулярные экскурсионные рейсы по малым городам и историческим поселениям. Проект стал частью обновленной стратегии развития туризма до 2036 года, которую представили врио губернатора Дмитрию Миляеву. Для маршрутов подготовили специальный брендированный автобус, который свяжет областной центр с ключевыми точками притяжения.

Тула. Вознесенский храм
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Sebelev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тула. Вознесенский храм

Маршруты и логистика: куда поедут туристы

Основной упор Агентство развития туризма сделало на южное и западное направления. В график поездок включены Епифань, музей-заповедник "Куликово поле", Дубна, Одоев и Белев. Выбор городов обусловлен их готовностью принимать туристические группы и наличием уникальных производств. Посещение этих мест часто сопряжено с масштабными историческими реконструкциями, которые становятся визитной карточкой области.

"Запуск регулярных автобусных туров решает главную проблему малых городов — транспортную доступность для тех, кто не пользуется личным автомобилем. Это стимулирует внутренний поток и позволяет направить частные инвестиции в развитие придорожного сервиса и локальных музеев", — отметила в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева.

Для записи на поездки задействован портал visit-tula.ru. Власти рассчитывают, что системный подход к перевозкам увеличит время пребывания туристов в регионе. Это, в свою очередь, потребует обновления транспортных артерий, включая мосты и подъездные пути к малым населенным пунктам.

Арт-объекты вместо знаков: новая навигация

Обычные дорожные указатели на трассе М-4 "Дон" заменят художественными композициями. К Куликову полю, Веневу и Богородицку путешественников будут вести восемь стел. Каждая группа представляет собой архитектурную форму с узнаваемыми символами конкретной местности. Это часть плана по визуальному выделению региона на фоне федеральных магистралей.

Направление Тип навигации
Трасса М-4 "Дон" 8 тематических стел-композиций
Киреевский район Анонсирующая стела проекта "Территория семейного счастья"

Эстетизация пространства требует и поддержания порядка на прилегающих территориях. Одной из острых проблем остается состояние обочин, где часто требуется борьба с опасными сорняками. Чистота ландшафта напрямую влияет на восприятие арт-объектов водителями и пассажирами.

"Установка малых архитектурных форм вдоль федеральных трасс повышает узнаваемость бренда территории. Однако важно, чтобы за внешним лоском следовало реальное благоустройство площадок отдыха, освещение и безопасные заезды", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Проект "Территория семейного счастья"

На 213-м километре М-4 в Киреевском районе появится новая многофункциональная зона (МФЗ). Проект ориентирован на автотуристов с детьми. Здесь установят фотозоны и информационные щиты, рассказывающие о возможностях семейного отдыха в Тульской области. Это попытка превратить обычную остановку для заправки в полноценный элемент туристического маршрута.

Ответы на популярные вопросы

Где можно забронировать место в экскурсионном автобусе?

Запись осуществляется в электронном виде на официальном туристическом портале Тульской области.

В какие города будут организованы регулярные выезды?

В список основных направлений включены Белев, Одоев, Дубна, Епифань и Куликово поле.

Будут ли экскурсии бесплатными?

Уточнять стоимость и условия конкретных программ необходимо при регистрации на портале, так как они зависят от типа маршрута.

Как найти новые арт-объекты на трассе?

Стелы установлены на съездах с магистрали М-4 "Дон" в сторону Богородицка, Венева и Куликова поля.

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Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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