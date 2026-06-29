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Перемены в Югре затронули тысячи семей: власти официально расширили список претендентов на поддержку

Россия » Урал » Ханты-Мансийск

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа утвердило ряд обновлений, касающихся социальных льгот, жилищных программ и медицинского обслуживания. Власти существенно расширили перечень граждан, имеющих право на государственную поддержку. Теперь льготы распространяются на бойцов, участвовавших в вооруженных конфликтах с 2014 года, а также на лиц, выполнявших задачи по защите государственной границы в районах, прилегающих к зоне специальной военной операции.

семейные льготы
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семейные льготы

Особое внимание уделили защите семей с детьми. Социальный контракт для многодетных семей и близких участников спецоперации теперь оформляется в приоритетном порядке. Программа улучшения жилищных условий также охватит большее количество горожан — в текущем году право на заветные выплаты получили 207 молодых семей.

Как пишет muksun.fm, дополнительное финансирование направлено на установку пожарных извещателей, что позволит защитить дома 326 домохозяйств, где ранее отсутствовали системы сигнализации, что также критично для городской инфраструктуры.

Власти также выделили экстренные средства жителям Пыть-Яха, чей многоквартирный дом пострадал из-за обрушения кровли вследствие разгула стихии. По словам представителей правительства, ситуация с топливом находится на ежедневном контроле: накоплены достаточные запасы, а поставки на АЗС осуществляются в штатном порядке. Расширение категории льготников стало важным шагом в поддержке уязвимых групп граждан, чьи интересы требуют повышенного внимания со стороны государства.

"Такие меры позволяют оперативно реагировать на запросы общества и поддерживать стабильность в регионе в условиях текущих вызовов", - отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о новых мерах поддержки

Кто может рассчитывать на расширенные социальные льготы?

Право на льготы получили участники боевых действий с 2014 года, а также граждане, охранявшие государственную границу в приграничных с зоной СВО районах.

Сколько молодых семей смогут улучшить жилищные условия?

В текущем году государственную поддержку по данным программам смогут получить 207 семей.

Как решается вопрос с пожарной безопасностью в жилых домах?

Власти выделили средства на установку пожарных извещателей для 326 семей, чьи дома ранее не были оборудованы сигнализацией.

Какая ситуация сложилась с топливом в округе?

Ситуация стабильна: региональные власти ведут ежедневный мониторинг запасов и цен на автозаправочных станциях, проблем с обеспечением горючим нет.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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