Ученые Челябинска и Екатеринбурга разработали аноды из гамма-графина для аккумуляторов

Хотите фокус? Берем кусок угля, долго мучаем его химией и получаем гамма-графин. Это не просто красивая призма, а "заряженный" наследник обычного графита. Ученые из Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) и Уральского федерального (УрФУ) решили превратить этот углеродный каркас в сердце аккумуляторов будущего. Если раньше ваш смартфон "умирал" к вечеру, а электромобиль стоил как самолет из-за дорогой батареи, то гамма-графин идет это исправлять.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Инженер собирает модуль батареи электромобиля

Углеродный спецназ: зачем нужен гамма-графин

Современные литий-ионные батарейки похожи на старый чемодан. В них можно набить много энергии, но закрывать его долго, а если ударить — может и полыхнуть. Гамма-графин работает иначе. Это особая форма углерода с атомной решеткой, которая пропускает через себя ток со скоростью гоночного болида. В роли анода — той части батареи, куда стремятся ионы при зарядке — этот материал показывает чудеса стабильности. Он не рассыпается после сотни зарядок и не капризничает при перепадах температур.

"Это прорыв в материаловедении. Гамма-графин физически прочнее и химически активнее привычных анодов. Мы убираем барьеры для ионов лития, заставляя их двигаться быстрее без деградации структуры", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Главная фишка — цена. Производство гамма-графина обещает быть в разы дешевле нынешних синтетических материалов. Челябинские химики нашли способ "варить" его так, чтобы снизить себестоимость готовых накопителей. Представьте: электромобиль, который стоит не дороже обычной малолитражки, но заряжается за пять минут у ближайшего магазина. Это не фантастика, а вопрос правильной кристаллической решетки анода.

От пробирок к электромобилям: как идут тесты

В лабораториях ЧелГУ и УрФУ сейчас жарко. Исследователи уже получили первые образцы и заставили их работать в реальных цепях. Результат: емкость выше, износ меньше. Проект уже "зацепил" внимание не только федеральных структур, но и частных инвесторов. Деньги вкладывают в то, что реально можно потрогать и продать. Гамма-графин сулит переворот в энергетике: от солнечных панелей на крышах до гигантских систем бесперебойного питания для заводов.

Характеристика Эффект от гамма-графина Скорость зарядки Увеличивается за счет высокой проводимости Стоимость кВт/ч Падает благодаря дешевому синтезу углерода Срок службы Растет из-за структурной стабильности решетки

"Важно не только создать материал, но и вписать его в текущие цепочки переработки. Углеродные структуры в этом плане гораздо экологичнее и проще тяжелых металлов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru инженер по охране окружающей среды Никитин Олег.

Зачем науке гибкая электроника

Вы спросите: а при чем тут гибкая электроника? А вот при чем. Гамма-графин тонкий и прочный, как чешуя дракона. Обычный аккумулятор при попытке его согнуть превращается в маленькую бомбу. Материал челябинских ученых позволяет создавать источники питания, которые можно сворачивать в трубочку или вшивать в одежду. Смартфоны-браслеты и "умные" ткани перестают быть концептами с выставок. Химия дает архитекторам девайсов свободу действий.

"Безопасность — ключевой фактор. Если мы заменим капризные компоненты на стабильный углерод, риск спонтанного возгорания гаджетов сведется к минимуму", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по пожарной безопасности Антон Белов.

Сейчас проект переходит в стадию масштабирования. Теперь ученым нужно доказать, что они могут делать гамма-графин не только граммами в колбе, но и тоннами в промышленном реакторе. Когда это случится, рынок электроники уже не будет прежним.

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