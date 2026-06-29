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Казна годами кормила дельца: Челябинск жестко наказал за пятикратную наценку на здание

Россия » Урал » Челябинск

В Челябинской области завершился громкий судебный спор о "золотой" недвижимости для государственных нужд. История, начавшаяся еще в 2012 году, вскрыла колоссальный разрыв между реальной рыночной стоимостью объектов и суммами, которые уходили из бюджета. Речь идет о покупке нежилого здания и земельного участка в Октябрьском районе для размещения подразделения тогда еще Пенсионного фонда (сейчас — Социальный фонд России).

Арест за взятку
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Арест за взятку

Сделка была оформлена с размахом: госконтракт предусматривал выплату 15 млн рублей. Продавец получил всю сумму в полном объеме, однако позже выяснилось, что цена была взята буквально "с потолка". Судебная экспертиза установила, что на момент заключения договора красная цена объекту — не более 3 млн рублей. Разница в 12 млн рублей фактически стала подарком частному лицу за счет налогоплательщиков.

"Такие перекосы в стоимости часто возникают из-за отсутствия жесткого предварительного контроля на этапе оценки лотов для госзакупок в регионах. Когда актив покупается в пять раз дороже рынка, это прямой удар по бюджету, который лишает территорию ресурсов на другие социальные программы", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Судебный разворот: деньги придется вернуть

Прокурор Октябрьского района через суд потребовал взыскать с продавца необоснованно полученную прибыль. Путь к справедливости оказался тернистым: весной 2026 года суд первой инстанции отказал в иске. Однако надзорное ведомство не отступило и подало апелляцию. Челябинский областной суд подошел к вопросу жестко: решение первой инстанции отменили.

Итогом стало новое постановление — взыскать с продавца в пользу государства более 11,2 млн рублей. Теперь ответчику придется искать средства, чтобы покрыть разницу, которую Фемида признала незаконным обогащением. Детали того, как именно чиновники просмотрели пятикратную наценку на этапе подписания контракта, пока остаются за кадром.

Параметр сделки Значение (руб.)
Цена по контракту 15 000 000
Реальная рыночная стоимость 3 000 000
Сумма к возврату в бюджет 11 200 000

"В подобных административных спорах ключевую роль играет экспертиза. Если она доказывает кратное завышение цены, чиновники могут столкнуться не только с гражданскими исками, но и с проверками на предмет халатности или злоупотребления полномочиями", — подчеркнула юрист Светлана Фёдорова.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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