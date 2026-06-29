Красноярск лишился последних пляжей: невидимая опасность вынудила власти пойти на радикальные меры

Жители Красноярска лишились возможности безопасно отдыхать на воде в черте города. Специалисты Роспотребнадзора официально запретили купаться в трех популярных водоемах острова Татышев — озере "Зеркальное", заливе "Стрелка" и локации у Октябрьского моста. Эти зоны ранее оставались единственными городскими пространствами, где надзорный орган разрешал заходить в воду.
Качество воды в указанных объектах перестало отвечать санитарным требованиям, что создало угрозу здоровью отдыхающих, пишет prmira.ru. Теперь руководство парка обязано проводить регулярный мониторинг состояния водоемов, и только после получения удовлетворительных проб купание смогут снова открыть для горожан.
Сейчас в Красноярском крае осталось лишь одно место, официально пригодное для пляжного отдыха. Безопасная зона расположена в Идринско-Краснотуранском округе у сопки Серебряная на берегу Красноярского водохранилища. В других районах, где аренда дачи становится популярным способом провести досуг, качество воды в стихийных местах купания также вызывает опасения экспертов.
"Резкое ухудшение состава воды после паводков или из-за антропогенной нагрузки — явление стандартное для мегаполисов. Купание в запрещенных местах чревато острыми кишечными инфекциями и дерматологическими заболеваниями, поэтому лучше дождаться официального подтверждения безопасности от лабораторных служб", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.
Качество воды в городских водоемах нестабильно и может меняться под влиянием осадков, температуры воздуха и уровня загрязнения сточными водами.
Ограничения касаются непосредственно захода в воду. Отдых на песке или лежаках у водоема не запрещен, если администрация парка не ограничила доступ к самой территории.
Анализы проб проводятся специалистами Роспотребнадзора. Владельцы рекреационных зон обязаны регулярно проверять показатели и устранять выявленные нарушения.
Администрации зон отдыха могут возобновить работу пляжей только после того, как повторные санитарные пробы подтвердят соответствие воды всем установленным нормам безопасности.
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