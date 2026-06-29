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Красноярск лишился последних пляжей: невидимая опасность вынудила власти пойти на радикальные меры

Россия » Сибирь » Красноярск

Жители Красноярска лишились возможности безопасно отдыхать на воде в черте города. Специалисты Роспотребнадзора официально запретили купаться в трех популярных водоемах острова Татышев — озере "Зеркальное", заливе "Стрелка" и локации у Октябрьского моста. Эти зоны ранее оставались единственными городскими пространствами, где надзорный орган разрешал заходить в воду.

Красноярск (ночной)
Фото: commons.wikimedia.org by University2019, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Красноярск (ночной)

Качество воды в указанных объектах перестало отвечать санитарным требованиям, что создало угрозу здоровью отдыхающих, пишет prmira.ru. Теперь руководство парка обязано проводить регулярный мониторинг состояния водоемов, и только после получения удовлетворительных проб купание смогут снова открыть для горожан.

Сейчас в Красноярском крае осталось лишь одно место, официально пригодное для пляжного отдыха. Безопасная зона расположена в Идринско-Краснотуранском округе у сопки Серебряная на берегу Красноярского водохранилища. В других районах, где аренда дачи становится популярным способом провести досуг, качество воды в стихийных местах купания также вызывает опасения экспертов.

"Резкое ухудшение состава воды после паводков или из-за антропогенной нагрузки — явление стандартное для мегаполисов. Купание в запрещенных местах чревато острыми кишечными инфекциями и дерматологическими заболеваниями, поэтому лучше дождаться официального подтверждения безопасности от лабораторных служб", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о качестве воды

Почему Роспотребнадзор закрыл озера спустя время?

Качество воды в городских водоемах нестабильно и может меняться под влиянием осадков, температуры воздуха и уровня загрязнения сточными водами.

Можно ли загорать на берегу, если купаться запрещено?

Ограничения касаются непосредственно захода в воду. Отдых на песке или лежаках у водоема не запрещен, если администрация парка не ограничила доступ к самой территории.

Кто контролирует чистоту воды в Красноярске?

Анализы проб проводятся специалистами Роспотребнадзора. Владельцы рекреационных зон обязаны регулярно проверять показатели и устранять выявленные нарушения.

Будут ли открыты другие пляжи, помимо водохранилища?

Администрации зон отдыха могут возобновить работу пляжей только после того, как повторные санитарные пробы подтвердят соответствие воды всем установленным нормам безопасности.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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