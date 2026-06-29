Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перемены в Югре затронули тысячи семей: власти официально расширили список претендентов на поддержку
Президент не стал терпеть: провал сборной Южной Кореи по футболу привел к жесткому решению
Ученые Челябинска и Екатеринбурга разработали аноды из гамма-графина для аккумуляторов
Это больше не похоже на интернет: рекордная скорость связи в Китае переписала правила сети
Утро начинается не с крема: четыре привычки помогут коже выглядеть заметно лучше
Самая опасная ошибка в борьбе с тлёй: именно после неё колонии начинают расти лавиной
Конец нелепым штрафам? Ограничения скорости хотят изменить по всей России
Казна годами кормила дельца: Челябинск жестко наказал за пятикратную наценку на здание
Красноярск лишился последних пляжей: невидимая опасность вынудила власти пойти на радикальные меры

УМВД по ХМАО отчиталось о выдворении 1600 мигрантов с начала 2026 года

Россия » Урал » Ханты-Мансийск

Югорская полиция подвела промежуточные итоги «зачистки» миграционного поля с начала 2026 года. Силовики выставили жесткий заслон на въезде и начали активную выгрузку нарушителей, уже успевших обосноваться в регионе. Под санкции попали тысячи человек, превративших закон о пребывании в стране в пустую формальность.

цифровой документ
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
цифровой документ

Механизм контроля отработал на опережение: почти двум тысячам иностранцев закрыли границы округа еще на подступах. Тем, кто просочился и нарушил правила игры внутри ХМАО, выписывают путевки в один конец. По данным УМВД по Югре, решения о выдворении приняты в отношении 1600 человек. Процесс уже идет полным ходом: 1300 нелегалов отправили на родину принудительно, еще полторы сотни пакуют чемоданы самостоятельно под угрозой конвоя.

Сургутский транзит: без права на остановку

Система не прощает медлительности. История мигранта из Ханты-Мансийска стала наглядным пособием по муниципальной логистике: мужчина проигнорировал срок добровольного отъезда, после чего его быстро перевели в режим «принудительной доставки». Конечной точкой перед депортацией стал центр временного содержания в Сургуте. Оттуда маршрут проложен только в аэропорт.

"Деятельность по выявлению лиц, нарушающих миграционные нормы, остается приоритетной задачей. Каждый, кто пренебрег законом на территории округа, будет установлен и привлечен к ответственности", — подчеркнули в пресс-службе УМВД России по ХМАО — Югре.

Полицейские сводки подтверждают: миграционный поток в регионе теперь фильтруют через мелкое сито. Череда рейдов и проверок — это не разовая акция, а постоянная настройка правового климата. Ошибки в документах или просроченные визы превращают комфортный северный регион в закрытую зону с билетом в один конец.

Направление работы Количество человек
Отказ во въезде в Югру ~2000
Решения о выдворении ~1600
Принудительно высланы ~1300

Читайте также

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Силовые структуры
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Новый тренд сезона: обувь, которая делает ноги визуально стройнее и не натирает в жару
Красота
Новый тренд сезона: обувь, которая делает ноги визуально стройнее и не натирает в жару
Популярное
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара

Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.

Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Вся деревня благодарит за этот совет: как я научилась видеть признаки фитофторы задолго до её атаки
Цели Путина по Новороссии предопределили дальнейший ход СВО Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Транспортный коллапс в Анапе: мэрия решилась на кардинальный шаг и пошла против системы
Искал эту кнопку 2 часа под дождем: где в вашей машине спрятана секретная функция Valet
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Последние материалы
Солнечный пулемет нацелился на Землю: новые пятна могут выстрелить плазмой в любой момент
Власти Тюменской области легализовали статус застройщика индустриальных парков
МРОТ больше не предел: как нижегородским педагогам теперь будут платить за проверку тетрадей и кружки
Ужин за считанные минуты: необычная заливка превращает скучные овощи в шедевр
Новый скачок цен в магазинах уже близко: россиянам раскрыли единственный способ сократить расходы
Безобидное игнорирование скованности в ногах: ошибочная тактика может обернуться полным разрушением хряща
Семью теперь не разделить: Прилучный пошёл на радикальный шаг ради постоянных встреч с детьми
Эти люди разрушают вашу карму: экс-звезда Comedy Woman объяснила отказ от общения с женщинами
Комфортные кресла прячут смертельные риски: ошибки при выборе места в туристическом автобусе
Не каждый год стажа одинаково ценен: какие периоды заметно увеличивают пенсию
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.