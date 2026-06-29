УМВД по ХМАО отчиталось о выдворении 1600 мигрантов с начала 2026 года

Югорская полиция подвела промежуточные итоги «зачистки» миграционного поля с начала 2026 года. Силовики выставили жесткий заслон на въезде и начали активную выгрузку нарушителей, уже успевших обосноваться в регионе. Под санкции попали тысячи человек, превративших закон о пребывании в стране в пустую формальность.

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Механизм контроля отработал на опережение: почти двум тысячам иностранцев закрыли границы округа еще на подступах. Тем, кто просочился и нарушил правила игры внутри ХМАО, выписывают путевки в один конец. По данным УМВД по Югре, решения о выдворении приняты в отношении 1600 человек. Процесс уже идет полным ходом: 1300 нелегалов отправили на родину принудительно, еще полторы сотни пакуют чемоданы самостоятельно под угрозой конвоя.

Сургутский транзит: без права на остановку

Система не прощает медлительности. История мигранта из Ханты-Мансийска стала наглядным пособием по муниципальной логистике: мужчина проигнорировал срок добровольного отъезда, после чего его быстро перевели в режим «принудительной доставки». Конечной точкой перед депортацией стал центр временного содержания в Сургуте. Оттуда маршрут проложен только в аэропорт.

"Деятельность по выявлению лиц, нарушающих миграционные нормы, остается приоритетной задачей. Каждый, кто пренебрег законом на территории округа, будет установлен и привлечен к ответственности", — подчеркнули в пресс-службе УМВД России по ХМАО — Югре.

Полицейские сводки подтверждают: миграционный поток в регионе теперь фильтруют через мелкое сито. Череда рейдов и проверок — это не разовая акция, а постоянная настройка правового климата. Ошибки в документах или просроченные визы превращают комфортный северный регион в закрытую зону с билетом в один конец.

Направление работы Количество человек Отказ во въезде в Югру ~2000 Решения о выдворении ~1600 Принудительно высланы ~1300

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