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Авиакомпании Якутия и S7 открыли полетные программы из Хабаровска в Китай

Россия » Дальний Восток » Хабаровск

За речкой снова зажглись огни курортного неона. Хабаровск официально разморозил авиасообщение с прибрежным Китаем. В минувший уик-энд первые борты ушли в туман над Амуром, чтобы через пару часов приземлиться в теплых объятиях Бэйдайхэ и Яньтая. Для тех, кто привык мерить расстояния не километрами, а временем до "пруля" или ближайшей фанзы, это событие — как долгожданный прилив после четырехлетней засухи.

Китай, остров Хайнань, бассейн
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Китай, остров Хайнань, бассейн

Бэйдайхэ: возвращение на "золотые пески"

Субботнее утро 27 июня в аэропорту Хабаровска началось бодро. В 7:00 на взлет пошел Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия". Пункт назначения — Бэйдайхэ, место, где еще наши деды понимали толк в правильном отдыхе. Лайнер был забит почти под завязку: загрузка превысила 90%. Это не просто цифры, это крик души дальневосточника, истосковавшегося по азиатскому колориту.

Время в пути — два с половиной часа. Меньше, чем москвич стоит в пробке на МКАДе в пятницу вечером. За это время пассажиры успели только войти в режим расслабленного полета, как под крылом показалось Желтое море.

Яньтай: ставка на большой фюзеляж

Воскресенье приняло эстафету рейсом на Яньтай. Здесь за дело взялась "Сибирь" (S7) на более тяжелом железе — Boeing 737-800. В 10:00 "Боинг" оторвался от бетона, увозя в салоне около 160 человек (80% загрузки). Дистанцию до Яньтая борт "проглотил" чуть более чем за два часа.

"Азиатское направление для Дальнего Востока — это базовая потребность, а не роскошь. Мы видим, что за четыре года вынужденного штиля спрос не просто сохранился, он трансформировался в готовность выкупать целые блоки мест еще на стадии анонса. Туроператоры сейчас фактически выступают драйверами, работая в плотной связке с китайскими партнерами", — объяснила в беседе с Pravda. Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Экономика палочек и крыльев

Возобновление полетов — это не только чилим и холодное пиво на пляже. Это реальный сектор экономики нашего форпоста. Полеты ожили по инициативе местных туркомпаний, которым надоело смотреть на закрытые границы. Теперь в планах — наращивание частоты. Если сейчас это пробные заходы, то к пику сезона рейсы могут стать ежедневными.

Направление Детали перелета
Бэйдайхэ (Якутия) SSJ-100, 2.5 часа, загрузка >90%
Яньтай (S7) Boeing 737-800, 2 часа, загрузка 80%

Авиаперевозчики обещают не просто "доставку тел", а сервис с восточным акцентом: специальное питание и программы лояльности. Хабаровск снова подтверждает статус главных ворот в Азию, оставляя западным соседям лишь завистливо изучать расписание рейсов на восток.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
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