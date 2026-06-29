Ульяновск: движение по мосту через Свиягу на улице Шевченко откроют в сентябре

В Ульяновске возведение моста через Свиягу в створе улиц Шевченко — Смычки вышло на финишную прямую. Глава города Александр Болдакин доложил Раису региона Алексею Русских, что рабочее движение по переправе запустят уже в сентябре, а до конца года объект полностью введут в эксплуатацию.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexei Troshin (Алексей Трошин), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ мост

Готовность конструктива и дорожной одежды

Костяк мостового сооружения полностью сформирован. Строители перешли к отделочным работам и обустройству дорожного полотна. Подрядчики уложили нижний слой асфальта на проезжей части и завершили асфальтирование тротуаров, потратив около 100 тонн смеси. Вместо стандартных решений здесь применили гранитные бордюры, которые отличаются повышенной износостойкостью.

На переправе монтируют перила с городской символикой. В ближайшем графике — установка барьерных ограждений и мачт освещения. Все закладные детали и крепления уже подготовлены к монтажу.

"Обновление транспортных артерий — это не просто стройка, а инвестиция в мобильность региона. Завершение проекта по нацпроекту позволит разгрузить ключевые узлы и повысить инвестиционную привлекательность правобережья", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Переустройство сетей: газ и вода

Параллельно с дорожными работами идет масштабная перекладка инженерных коммуникаций. На берегу со стороны улицы Шевченко завершен перенос линий связи и электрокабелей. Смонтированы новые ветки водопровода и газовой магистрали. Финальный этап — установка задвижек и врезка в систему, которую проведут без отключения газа у потребителей.

Сложнее ситуация на улице Аблукова. Здесь меняют участок магистрального водовода диаметром 1000 мм, питающий Засвияжский и Железнодорожный районы. Две нитки полиэтиленовых труб уже заведены в защитные футляры. Подключение новой сети намечено на первую половину сентября.

Узел коммуникаций Текущий статус Газопровод (ул. Шевченко) Врезка в течение недели без отключения жилья Водовод 1000 мм (ул. Аблукова) Монтаж смотровых камер, запуск в сентябре Очистные сооружения Готово бетонное основание в котловане 8 м

Новая развязка со стороны Засвияжья

На стыке улиц Аблукова и Смычки формируют кольцевую развязку. Сейчас техника выбирает грунт под основание. Технология предусматривает создание многослойного "пирога": 40-сантиметровая песчаная подушка, два слоя щебня общей толщиной 35 см и двойное асфальтовое покрытие. Кольцо оборудуют собственной ливневкой, системой освещения и светофорными объектами.

"Капитальная переделка подземных сетей перед укладкой асфальта — единственно верный путь. Это позволит избежать просадок дороги и аварий на магистральных трубах в первые же годы эксплуатации нового моста", — объяснила Pravda. Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

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