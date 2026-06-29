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Черное море в Анапе преподнесло отдыхающим неприятный сюрприз — отпуск пошел совсем не по плану

Россия » Юг

Черное море у берегов Анапы окрасилось в ярко-зеленый цвет. Пляжи популярного курорта атаковала камка — специфическая морская водоросль, которая в период активного размножения превращает прибрежную зону в плотное изумрудное месиво. Отдыхающие сообщают, что растительный ковер растянулся вдоль всей береговой линии, а специфический густой запах разлагающейся органики мешает комфортному отдыху.

Черное море
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Черное море

Причины морского цветения

Биологи связывают происходящее с резким прогревом воды. Мелководье Анапы идеально подходит для размножения кладофоры бродячей (камки). Когда море прогревается выше 24 градусов, водоросли начинают стремительно расти и выбрасываться штормами на песок. Чтобы найти чистую воду, туристам приходится уходить на глубину за пределы линии прибоя, где концентрация растений заметно ниже.

"Нынешняя ситуация вызвана аномальной жарой. Высокие температуры ускоряют вегетацию, а органические остатки становятся питательной средой для микроорганизмов. Это естественный цикл, который ежегодно повторяется на песчаных пляжах", — констатировал в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Туристический ажиотаж вопреки неудобствам

Несмотря на капризы природы, спрос на отдых в Анапе и Витязево бьет рекорды. Количество бронирований выросло на 66% и 85% соответственно. Люди готовы мириться с временными трудностями ради уникального климата и песчаных дюн. Нагрузка на край растет по всем фронтам: от пляжей до заправочных станций, где в разгар сезона периодически фиксируют перебои в поставках. Рост турпотока стимулирует и рынок жилья.

"При таком наплыве людей крайне важно следить за состоянием прибрежных зон. Экологическое благополучие — это фундамент туристической привлекательности. Если не решать проблему очистки пляжей, долгосрочный спрос может пошатнуться", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Влияние на инфраструктуру

Параметр развития Текущее состояние
Поток туристов Увеличение бронирований до 85% в Витязево
Экологический риск Заиливание прибрежной полосы и цветение воды
Логистика Введение лимитов на топливо на ряде курортных направлений

Ответы на популярные вопросы

Опасны ли водоросли для здоровья?

Сами водоросли не токсичны, но в скоплениях могут размножаться бактерии, поэтому при наличии кожных повреждений лучше избегать купания в густой зацветшей воде.

Как долго длится цветение?

Обычно активная фаза занимает от двух недель до месяца, в зависимости от температуры воды и силы ветра, который может унести массу в открытое море.

Чистят ли пляжи в Анапе?

Муниципальные службы и владельцы арендованных пляжей проводят механическую очистку берега, но во время пика цветения водоросли прибывают быстрее, чем их успевают вывозить.

Где в это время вода чище?

Чистую воду стоит искать на галечных пляжах Сукко или Большого Утриша, где водоросли практически не задерживаются из-за отсутствия мелководья.

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Экспертная проверка: климатолог Павел Лебедев, эколог Игорь Степанов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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