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Бензина не будет: сеть БРК прекратила продажу АИ-92 населению в Забайкалье

Россия » Сибирь » Чита

Автомобилисты Читы столкнулись с топливной засухой: АЗС "Байкальская региональная компания" (БРК) прекратила отпуск бензина марки АИ-92 для частных лиц. Машины на заправках сети замирают, а баки пустеют в ожидании поставок, которые никак не доедут до региона.

Вечерняя заправка в Москве
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Вечерняя заправка в Москве

Почему пустеют колонки БРК

Ситуация обострилась 29 июня. В социальных сетях водители подтверждают: на станциях БРК и аффилированных заправках "Корс" залить "девяносто второй" невозможно. Представители компании прямо заявляют: запасы исчерпаны, а все попытки оперативно пополнить резервы не дали ожидаемого результата.

"Логистические сбои при дефиците собственного производства в регионе закономерно приводят к перекосам. Когда цепочки поставок разрываются, рынок мгновенно реагирует остановкой продаж для самого массового сегмента потребителей", — прокомментировал ситуацию региональный экономист Валерий Козлов.

Кто первым получает топливо

Власти Забайкалья ввели строгий регламент распределения остатков. В условиях нехватки ресурса приоритет отдан тем, от кого зависит работа края в экстренном режиме. В список "неприкасаемых" вошли службы спасения, медицинские бригады и объекты ЖКХ.

"Нагрузка на инфраструктуру в моменты пикового спроса при ограниченном предложении требует жесткого фильтра. Коммунальные службы и экстренные выезды становятся критическим узлом, который нельзя обесточивать, поэтому доступ населения к топливу вторичен до восстановления рыночного ритма", — разъяснил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Новые правила заправки

Категория топлива Доступность для населения
АИ-92 Полная остановка отгрузок
АИ-95 Продажа по остаткам
Лимит на бак До 15 литров в сутки

Ответы на популярные вопросы

Где можно заправиться, кроме БРК?

Ситуация осложняет работу всех АЗС, работающих в регионе. Рекомендуется уточнять наличие топлива через локальные чаты водителей и официальные каналы других сетей.

Сколько бензина разрешено залить за раз?

Установлен жесткий норматив — не более 15 литров в штатный топливный бак транспортного средства.

Почему ввели режим повышенной готовности?

Режим ЧС позволяет губернатору Александру Осипову принудительно распределять топливные ресурсы и контролировать остатки на складах всех поставщиков.

Когда возобновят продажу АИ-92?

Точных сроков нет. Компания пытается пополнить запасы, но ситуация остается зависимой от поставок, объем которых пока не покрывает нужды края.

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Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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