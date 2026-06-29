Бензина не будет: сеть БРК прекратила продажу АИ-92 населению в Забайкалье

Автомобилисты Читы столкнулись с топливной засухой: АЗС "Байкальская региональная компания" (БРК) прекратила отпуск бензина марки АИ-92 для частных лиц. Машины на заправках сети замирают, а баки пустеют в ожидании поставок, которые никак не доедут до региона.
Ситуация обострилась 29 июня. В социальных сетях водители подтверждают: на станциях БРК и аффилированных заправках "Корс" залить "девяносто второй" невозможно. Представители компании прямо заявляют: запасы исчерпаны, а все попытки оперативно пополнить резервы не дали ожидаемого результата.
"Логистические сбои при дефиците собственного производства в регионе закономерно приводят к перекосам. Когда цепочки поставок разрываются, рынок мгновенно реагирует остановкой продаж для самого массового сегмента потребителей", — прокомментировал ситуацию региональный экономист Валерий Козлов.
Власти Забайкалья ввели строгий регламент распределения остатков. В условиях нехватки ресурса приоритет отдан тем, от кого зависит работа края в экстренном режиме. В список "неприкасаемых" вошли службы спасения, медицинские бригады и объекты ЖКХ.
"Нагрузка на инфраструктуру в моменты пикового спроса при ограниченном предложении требует жесткого фильтра. Коммунальные службы и экстренные выезды становятся критическим узлом, который нельзя обесточивать, поэтому доступ населения к топливу вторичен до восстановления рыночного ритма", — разъяснил эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
|Категория топлива
|Доступность для населения
|АИ-92
|Полная остановка отгрузок
|АИ-95
|Продажа по остаткам
|Лимит на бак
|До 15 литров в сутки
Ситуация осложняет работу всех АЗС, работающих в регионе. Рекомендуется уточнять наличие топлива через локальные чаты водителей и официальные каналы других сетей.
Установлен жесткий норматив — не более 15 литров в штатный топливный бак транспортного средства.
Режим ЧС позволяет губернатору Александру Осипову принудительно распределять топливные ресурсы и контролировать остатки на складах всех поставщиков.
Точных сроков нет. Компания пытается пополнить запасы, но ситуация остается зависимой от поставок, объем которых пока не покрывает нужды края.
Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.