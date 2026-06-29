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Медики Тюмени начали массовый скрининг пациентов 50-60 лет на наличие признаков деменции

Россия » Урал » Тюмень

В тюменской городской поликлинике № 12 развернули медицинский фильтр для поиска угасающего интеллекта. Проект по "маршрутизации" пациентов с когнитивными расстройствами, курируемый Ассоциацией медицинских сестёр, нацелен на группу 50-60 лет. В доказательной медицине этот период считается критическим: мозг еще пластичен, и патологические изменения можно затормозить до того, как личность превратится в оболочку. Медики отказываются от тактики пассивного наблюдения и переходят к агрессивному скринингу.

Пожилой мужчина с потерей памяти
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Пожилой мужчина с потерей памяти

Почему 50 лет — это точка невозврата

Мозг не "отключается" внезапно. Деменция — это финал многолетнего процесса накопления биологического мусора в нейронах. Неврологи подчеркивают: когда пациент начинает забывать имена внуков и дорогу домой, лечить, как правило, уже нечего — ткань мозга атрофирована. Тюменский проект бьет по доклинической стадии. Выявление умеренных когнитивных нарушений (УКН) в 50 лет позволяет скорректировать сосудистые риски, уровень глюкозы и образ жизни, что по данным международных протоколов отодвигает тяжелую инвалидность на десятилетия.

"Этот проект даёт нам реальный инструмент: мы перестаём просто ждать, когда проблема проявится, и начинаем действовать на опережение. Ранняя диагностика и грамотная маршрутизация — это шанс для пациента сохранить себя, свой интеллект и социальную активность как можно дольше", — объяснила в беседе с Pravda. Ru главная медицинская сестра поликлиники №12 Людмила Нечаева.

Алгоритм проверки: от анкеты до гериатра

Система работает как конвейер. Пациент проходит онлайн-анкетирование. Если баллы ниже нормы, система не дает "раствориться" в общей очереди. Его ведут к медицинскому психологу для углубленного тестирования функций памяти и внимания. Финальное звено — невролог или гериатр, которые принимают решение о медикаментозной поддержке или реабилитации. Более 750 человек уже прошли через это "сито", и охваты планируют наращивать кратно. Программа вшита в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь", что подразумевает жесткий контроль показателей.

Стадия процесса Действие и цель
Скрининг (50-60 лет) Выявление скрытых дефицитов внимания и памяти через тесты.
Маршрутизация Направление к узким профи (невролог, гериатр) при плохих результатах.

"Важно понимать, что когнитивное здоровье напрямую зависит от состояния сосудов и метаболизма. Без коррекции гипертонии и диабета любые тренировки памяти бесполезны. Мы ищем не просто 'забывчивость', а системные сбои в организме", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Курс на доказательную медицину здесь очевиден: вместо сомнительных "капельниц для сосудов" и БАДов специалисты используют стандартизированные опросы и клинические рекомендации. Это исключает субъективность врача и "бабушкины методы" лечения возрастной рассеянности. В поликлинике уже обучили персонал, чтобы медсестры могли распознавать первичные признаки деменции еще на этапе приема.

"Неврологическая патология часто маскируется под обычную усталость. Чем раньше мы определим, что это — депрессия, дефицит витаминов или болезнь Альцгеймера, тем больше шансов сохранить когнитивный резерв", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru врач-невролог Артём Синицын.

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Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-невролог Артём Синицын, врач-кардиолог Валерий Климов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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