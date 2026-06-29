Тульский медколледж и сельхозколледж Богородицкий получат современную инфраструктуру

В Тульской области в этом году запустят семь новых образовательно-производственных кластеров проекта "Профессионалитет". Об этом стало известно на совещании губернатора Дмитрия Миляева с региональным правительством. Мастерские и лаборатории создают на базе колледжей при участии крупных предприятий — такая связка позволяет готовить кадры под конкретные запросы заводов.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ колледж

Где и когда заработают новые мастерские

Подготовка помещений уже идет во всех учебных заведениях, вошедших в программу. Сентябрь станет отправной точкой для Демидовского колледжа и Ясногорского технологического техникума. К середине месяца аналогичную площадку планируют запустить в машиностроительном техникуме Алексина.

Второй этап охватит середину осени. В октябре новые мощности появятся в областном медицинском колледже и сельскохозяйственном колледже "Богородицкий". Финальный аккорд намечен на ноябрь — тогда к проекту присоединятся Тульский педагогический колледж и Алексинский химико-технологический техникум.

Реновация кампусов и корпусов

Проект не ограничивается закупкой станков и компьютеров. Образовательные учреждения проходят через капитальный ремонт. В текущем графике — 10 объектов в семи колледжах. Строители приводят в порядок не только учебные корпуса, но и общежития, а также благоустраивают прилегающие территории.

"Развитие кластеров обеспечит адресную подготовку 10 тысяч специалистов для экономики региона уже в текущем сезоне", — подчеркнула региональный министр образования Оксана Осташко.

Такая модель обучения выгодна обеим сторонам: студенты тренируются на реальном оборудовании, а работодатели снимают вопрос дефицита подготовленного персонала. В регионе системно выстраивают цепочку от учебной скамьи до цеха, сокращая время адаптации новичков на производстве.

Срок запуска Учебные заведения Сентябрь Демидовский колледж, техникумы в Ясногорске и Алексине Октябрь Медколледж, Богородицкий сельхозколледж Ноябрь Педколледж, Алексинский химико-технологический техникум

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов