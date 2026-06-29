Тульский медколледж и сельхозколледж Богородицкий получат современную инфраструктуру

В Тульской области в этом году запустят семь новых образовательно-производственных кластеров проекта "Профессионалитет". Об этом стало известно на совещании губернатора Дмитрия Миляева с региональным правительством. Мастерские и лаборатории создают на базе колледжей при участии крупных предприятий — такая связка позволяет готовить кадры под конкретные запросы заводов.
Подготовка помещений уже идет во всех учебных заведениях, вошедших в программу. Сентябрь станет отправной точкой для Демидовского колледжа и Ясногорского технологического техникума. К середине месяца аналогичную площадку планируют запустить в машиностроительном техникуме Алексина.
Второй этап охватит середину осени. В октябре новые мощности появятся в областном медицинском колледже и сельскохозяйственном колледже "Богородицкий". Финальный аккорд намечен на ноябрь — тогда к проекту присоединятся Тульский педагогический колледж и Алексинский химико-технологический техникум.
Проект не ограничивается закупкой станков и компьютеров. Образовательные учреждения проходят через капитальный ремонт. В текущем графике — 10 объектов в семи колледжах. Строители приводят в порядок не только учебные корпуса, но и общежития, а также благоустраивают прилегающие территории.
"Развитие кластеров обеспечит адресную подготовку 10 тысяч специалистов для экономики региона уже в текущем сезоне", — подчеркнула региональный министр образования Оксана Осташко.
Такая модель обучения выгодна обеим сторонам: студенты тренируются на реальном оборудовании, а работодатели снимают вопрос дефицита подготовленного персонала. В регионе системно выстраивают цепочку от учебной скамьи до цеха, сокращая время адаптации новичков на производстве.
|Срок запуска
|Учебные заведения
|Сентябрь
|Демидовский колледж, техникумы в Ясногорске и Алексине
|Октябрь
|Медколледж, Богородицкий сельхозколледж
|Ноябрь
|Педколледж, Алексинский химико-технологический техникум
Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.