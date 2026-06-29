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МРОТ больше не предел: как нижегородским педагогам теперь будут платить за проверку тетрадей и кружки

Россия » Поволжье » Новости Нижнего Новгорода

Правительство Нижегородской области обновило правила начисления зарплат сотрудникам государственных образовательных учреждений. Соответствующий нормативный акт уже размещен на региональном портале правовой информации и закрепляет новые подходы к расчету выплат и надбавок.

Пустой школьный класс с рюкзаком и тетрадками на партах
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Пустой школьный класс с рюкзаком и тетрадками на партах

Согласно документу, зарплата педагога, полностью отработавшего месячную норму, не может быть ниже минимального размера оплаты труда. При этом в эту сумму не включаются доплаты за работу в ночные смены, праздники, сверхурочные часы, а также педагогические надбавки за классное руководство, ведение кружков или проверку тетрадей.

"Приведение правил к единому стандарту помогает исключить путаницу при начислении выплат. Когда компенсационные и стимулирующие надбавки четко отделены от базовой ставки, работник защищен от подмены понятий, при которой доплаты за интенсивность труда формально растворяются в минимальном окладе", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Для сотрудников, занятых в сложных условиях, установлены надбавки от 15% до 65% от оклада. Повышенные коэффициенты положены тем, кто работает в интернатах, санаториях, кадетских школах, а также с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Отдельно прописаны тарифы для водителей школьных автобусов и компенсации за вредные условия работы, которые составят не менее 4% оклада.

Доплаты за специфическую нагрузку, такую как наставничество, руководство методическими объединениями или заведование мастерскими, могут достигать 60% от минимального оклада соответствующей квалификационной группы. Для специалистов, работающих в селах или учреждениях круглогодичного действия вне населенных пунктов, введена надбавка в размере 25%. Итоговые размеры выплат в рамках установленных коридоров остаются на усмотрение руководства учреждений при согласовании с профсоюзами.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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