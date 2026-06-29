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Два миллиона квадратов в чистом поле: Калугу ждет глобальная перестройка, которая изменит жизнь каждого

Россия » Центр » Калуга

Калуга превращается в одну большую стройплощадку. Городские власти вывели на чертежные доски 21 проект комплексного развития территорий (КРТ). Суммарный потенциал этой "большой стройки" зашкаливает за два миллиона квадратных метров жилья. Город не просто расширяет границы, а активно пересобирает старые кварталы, отправляя под снос ветхие постройки.

Труба ПВХ
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Труба ПВХ

Реновация центральных кварталов

Земельный департамент Калуги сделал ставку на точечную зачистку старого фонда. Шесть проектов из общего списка нацелены именно на развитие уже застроенных участков. Заместитель главы города Юлия Ковтун пояснила, что в периметре улиц Воронина, Огарева и Московской вырастет 70 тысяч квадратных метров жилья. Для этого городу придется ликвидировать три аварийных дома, которые давно просились под ковш экскаватора.

"В регионе планомерно замещают морально устаревшие здания современными жилыми комплексами. Это позволяет не только обновить облик города, но и эффективно использовать существующую инфраструктуру, не растягивая коммуникации до бесконечности", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по недвижимости и рынку жилья в регионах Артур Волков.

На Телевизионной улице размах еще серьезнее: 86 тысяч "квадратов" при сносе 11 ветхих строений. Чуть скромнее выглядят планы на район улиц Моторной и Платова — там за пятилетку обещают возвести 10 тысяч квадратных метров. Еще 15 тысяч добавит локация на пересечении Никитина и Фридриха Энгельса.

Локация (улицы) Мощность застройки (тыс. кв. м)
Воронина — Огарева — Московская 70
Телевизионная 86
Никитина — Фридриха Энгельса 15
Село Некрасово (максимум) ≈ 1000

Миллион "квадратов" в одни руки

В то время как центр города чистят косметически, окраины готовятся к настоящему демографическому взрыву. Главный "тяжеловес" калужской стройки — село Некрасово. Здесь потенциал застройки достигает миллиона квадратных метров. Это фактически создание полноценного города-спутника с собственной логистикой.

В районе улиц Тепличной, Дорожной и Новой уже вовсю монтируют ЖК "Острова", рассчитанный на 16 тысяч новоселов. Чуть меньше — три тысячи человек — примет комплекс "Белые росы" на Осенней. Параллельно готовятся документы по площадкам в Пучково, на улицах Беляева, Знаменской и в районе Линейного переулка. Стройка в Калуге явно не собирается сбавлять обороты, несмотря на общую турбулентность рынка.

"Такие объемы требуют жесткого контроля над социалкой. Важно, чтобы за миллионом квадратных метров не забыли про школы и поликлиники, иначе новые микрорайоны рискуют превратиться в спальные ловушки", — подчеркнула в разговоре с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Что такое комплексное развитие территорий (КРТ)?

Это механизм, позволяющий инвестору сносить старые здания и строить новые кварталы с обязательным созданием дорог, скверов и детских садов по единому плану.

Куда переселяют жителей аварийных домов?

Собственникам предоставляют равнозначное жилье или выплачивают денежную компенсацию по рыночной стоимости. Порядок переселения жестко регламентирован Жилищным кодексом.

Изменится ли нагрузка на дороги?

Проекты КРТ предусматривают расширение транспортных узлов, однако в районах массовой застройки, таких как Некрасово или "Острова", возможен временный дефицит пропускной способности дорог до завершения всех этапов строительства.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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