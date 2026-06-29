В Тверской области специалисты Россельхознадзора заблокировали оборот опасной птицы. Лабораторные пробы подтвердили наличие в мясе патогенной формы сальмонеллы. Ведомство уже потребовало от производителей и поставщиков немедленно изъять зараженные партии из магазинов.
Материалы проверки переданы в Роспотребнадзор. Эксперты зафиксировали, что продукция попала на прилавки с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм. Региональные власти начали зачистку рынка, чтобы исключить риск массовых отравлений, которые сопровождаются высокой температурой и тяжелыми расстройствами пищеварения.
|Статус инцидента
|Принятые меры
|Обнаруженная угроза
|Патогенная форма сальмонеллы в мясе птицы
|Действия Россельхознадзора
|Рассылка уведомлений об изъятии партий из оборота
|Правовые последствия
|Информирование Роспотребнадзора о нарушениях саннорм
"Ситуация с выявлением возбудителей опасных инфекций в животноводческой продукции — прямой сигнал о сбоях в системе производственного контроля. В условиях жесткой рыночной логистики экономия на ветеринарных экспертизах превращает продукт в биологическую угрозу. Здесь необходим жесткий аудит всей цепочки: от птицефабрики до логистического хаба", — пояснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.
Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.