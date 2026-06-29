Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Горожан ждет сюрприз в центре: в Пензе решились на дерзкий эксперимент с обликом старых улиц
Два миллиона квадратов в чистом поле: Калугу ждет глобальная перестройка, которая изменит жизнь каждого
Правительство Татарстана ограничило срок полномочий временных глав районов 60 днями
Точка невозврата пройдена: Шахназаров раскрыл масштабную проблему для возвращающихся в Россию звёзд
Хватит издеваться над больным человеком: обвинения в адрес Лерчек вызвали гнев известной певицы
Деньги вернулись в семью с детьми: перерасчёт налогов принёс неожиданные суммы на счета
Власти Тамбовской области будут прогнозировать загрязнение воздуха на двое суток вперед
Роспотребнадзор: комары в Курской области заражают людей длинными нитевидными гельминтами
Секретный график стрижки: как одна привычка портит внешний вид участка на всё лето

В Тверской области изымают из магазинов опасную птицу с патогенной формой сальмонеллы

Россия » Центр » Тверь

В Тверской области специалисты Россельхознадзора заблокировали оборот опасной птицы. Лабораторные пробы подтвердили наличие в мясе патогенной формы сальмонеллы. Ведомство уже потребовало от производителей и поставщиков немедленно изъять зараженные партии из магазинов.

Сальмонелла
Фото: Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний by сайт Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сальмонелла

Материалы проверки переданы в Роспотребнадзор. Эксперты зафиксировали, что продукция попала на прилавки с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм. Региональные власти начали зачистку рынка, чтобы исключить риск массовых отравлений, которые сопровождаются высокой температурой и тяжелыми расстройствами пищеварения.

Статус инцидента Принятые меры
Обнаруженная угроза Патогенная форма сальмонеллы в мясе птицы
Действия Россельхознадзора Рассылка уведомлений об изъятии партий из оборота
Правовые последствия Информирование Роспотребнадзора о нарушениях саннорм

"Ситуация с выявлением возбудителей опасных инфекций в животноводческой продукции — прямой сигнал о сбоях в системе производственного контроля. В условиях жесткой рыночной логистики экономия на ветеринарных экспертизах превращает продукт в биологическую угрозу. Здесь необходим жесткий аудит всей цепочки: от птицефабрики до логистического хаба", — пояснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Читайте также

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству регионов Виктор Смирнов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Красота
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Еда и рецепты
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Стрижки с вау-эффектом: 4 идеальные модели для дам 50+, которым не нужна укладка
Красота и стиль
Стрижки с вау-эффектом: 4 идеальные модели для дам 50+, которым не нужна укладка
Популярное
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара

Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.

Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Транспортный коллапс в Анапе: мэрия решилась на кардинальный шаг и пошла против системы
Цели Путина по Новороссии предопределили дальнейший ход СВО Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Вся деревня благодарит за этот совет: как я научилась видеть признаки фитофторы задолго до её атаки
Искал эту кнопку 2 часа под дождем: где в вашей машине спрятана секретная функция Valet
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Последние материалы
Екатеринбург: жители Октябрьского района три месяца остаются без газа из-за одной квартиры
Беспилотный прорыв: Петербург создаст первый в России испытательный центр для беспилотного транспорта
В Бурятии разрешили использовать цифровые ID для покупки товаров с возрастным цензом
Больше не вернётся на сцену: слухи о здоровье Аллы Пугачёвой привели к резкому заявлению
Южные пляжи стали как термальные ванны: аномальный прогрев воды создал новые риски для туристов
Суд Санкт-Петербурга отклонил иск активистов против решения избиркома по реновации
Здоровье больше не позволяет: состояние Аллы Пугачёвой заставило её навсегда покинуть сцену
Ростовские АЗС столкнулись с ажиотажным спросом и возникновением рынка перекупщиков мест
Осада по-тульски: регион захлестнула волна борщевика, власти переходят к мобилизационным методам борьбы
Хакасия увеличила средний размер пособия по временной нетрудоспособности до 10 492 рублей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.