В Тверской области изымают из магазинов опасную птицу с патогенной формой сальмонеллы

В Тверской области специалисты Россельхознадзора заблокировали оборот опасной птицы. Лабораторные пробы подтвердили наличие в мясе патогенной формы сальмонеллы. Ведомство уже потребовало от производителей и поставщиков немедленно изъять зараженные партии из магазинов.

Фото: Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний by сайт Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сальмонелла

Материалы проверки переданы в Роспотребнадзор. Эксперты зафиксировали, что продукция попала на прилавки с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических норм. Региональные власти начали зачистку рынка, чтобы исключить риск массовых отравлений, которые сопровождаются высокой температурой и тяжелыми расстройствами пищеварения.

Статус инцидента Принятые меры Обнаруженная угроза Патогенная форма сальмонеллы в мясе птицы Действия Россельхознадзора Рассылка уведомлений об изъятии партий из оборота Правовые последствия Информирование Роспотребнадзора о нарушениях саннорм

"Ситуация с выявлением возбудителей опасных инфекций в животноводческой продукции — прямой сигнал о сбоях в системе производственного контроля. В условиях жесткой рыночной логистики экономия на ветеринарных экспертизах превращает продукт в биологическую угрозу. Здесь необходим жесткий аудит всей цепочки: от птицефабрики до логистического хаба", — пояснил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

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