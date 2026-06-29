Горожан ждет сюрприз в центре: в Пензе решились на дерзкий эксперимент с обликом старых улиц

Пенза начинает масштабную «стройку» туристического имиджа. В историческом центре города установят десять бронзовых мини-скульптур проекта «Пензяки-добряки». Муниципальный контракт на 2,1 млн рублей уже прошел через сито госзакупок, а заказчиком выступил парк имени Белинского. Эти фигурки станут навигационными маяками для гостей города, связывая воедино ключевые достопримечательности.

Фото: commons.wikimedia.org by Danil 58rus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Памятник "Первопоселенец", Пенза

Бронзовый десант: кто пропишется на улицах

Каждая фигурка высотой до 30 сантиметров — это не просто украшение, а зашифрованный культурный код. В центре появятся «Писатель», «Защитник», «Пекарь» и даже «Астроном». Женский образ воплотит композиция «Пензенская прелестьница», которую установят в сквере Дениса Давыдова. Для неё даже изготовят особую лавочку, чтобы она гармонировала с общим городским ландшафтом.

"Такие проекты малых архитектурных форм отлично работают на внутренний туризм и узнаваемость малых городов. Это мягкая сила, которая превращает обычную прогулку в квест. Подобный подход позволяет раскрыть локальную идентичность без казенного пафоса", — объяснила в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева.

Разработкой моделей занимаются тщательно: сначала мастера создают формы из гипса, затем восковые копии, и только после этого фигурки отправляются в московские литейные цехи. Подобная точность напоминает то, как в российской авиации добиваются выверенности каждой детали при создании новых двигателей.

Смета проекта: от гипса до литья

Бюджет проекта распределен по четким статьям расходов. Основная часть средств уходит на производство и логистику. Важно, что финансирование идет не из общего котла, а за счет целевых поступлений от туристического налога.

Этап работ / Статья Сумма (тыс. руб.) Подготовка форм из гипса и воска 700 Литье из бронзы в Москве 1100 Транспорт и командировки 250 Монтажные работы 50

"Использование средств турсбора на подобные цели — верная стратегия. Это прямые инвестиции в регион, которые не нагружают социальные статьи бюджета, но создают активную городскую среду и привлекают частный капитал в сферу обслуживания", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Маршрут для прогулок

Скульптуры «Пензяки-добряки» расставят по точкам максимального трафика. «Рыболов» обоснуется у бывшего Рыбного пассажа, «Артист» — у драмтеатра, а «Историк» присмотрит за краеведческим музеем. Вход в парк Белинского закрепили за девочкой с воздушными шарами — символом «города детства». Власти рассчитывают, что это повысит поддержку предпринимателей в центре, так как поток пешеходов увеличится.

Монтаж таких объектов требует деликатности, чтобы не нарушить сложившуюся инфраструктуру и благоустройство городских зон. Глава города Олег Денисов подчеркнул: «Пензяки-добряки» должны стать точками притяжения, помогая жителям и гостям лучше узнать историю края.

Ранее мэрия сообщала, что аналогичные проекты успешно реализуются в других субъектах, где подобные «фишки» повышают интерес к местному образованию и культуре. Теперь Пенза входит в этот клуб креативных городов.

Ответы на популярные вопросы

За чей счет устанавливают фигурки?

Финансирование осуществляется за счет туристического налога, который уплачивают гости города при размещении в гостиницах.

Где именно появятся скульптуры?

Маршрут охватывает Лермонтовский сквер, памятник Первопоселенцу, окрестности драмтеатра, планетария и парк Белинского.

Какой высоты будут персонажи?

Высота бронзовых «добряков» составит примерно 20–30 сантиметров — это формат кабинетной или парковой миниатюры.

Когда завершится проект?

Работы уже законтрактованы, изготовление форм и литье в Москве — финальные стадии перед установкой в Пензе.

Читайте также