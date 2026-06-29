Власти Тамбовской области будут прогнозировать загрязнение воздуха на двое суток вперед

МТС и Министерство экологии Тамбовской области запустили систему цифрового мониторинга атмосферы. Пилотный проект развернули в микрорайоне Вознесенский — именно отсюда чаще всего поступали жалобы жителей на стойкие неприятные запахи. Теперь электроника будет искать виновников загрязнения в автоматическом режиме.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Город в тумане и пластик летает в воздухе

Как работает умная сеть датчиков

Первый пост контроля уже работает круглосуточно. Комплекс измеряет не только химический состав воздуха и превышение предельно допустимых концентраций веществ, но и метеоусловия. Датчики фиксируют температуру, влажность, а также скорость и направление ветра, что позволяет вычислить траекторию движения вредных выбросов.

"Цифровые инструменты сегодня не просто фиксируют нарушения в моменте, но и предвидят потенциальные риски. Мы рады, что область стала площадкой для российского решения, которое уже зарекомендовало себя в Карелии, Коми и ХМАО", — отметил в беседе с Pravda.Ru директор филиала МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.

Прогнозы и интерактивные карты

Вся информация уходит на цифровую платформу и отображается на интерактивной карте в личном кабинете сотрудников Минэкологии. Система использует математические модели, которые позволяют не только видеть текущую картину, но и прогнозировать распространение пятна загрязнения на 48 часов вперед.

"Запуск автоматизированного мониторинга даст объективные данные о состоянии среды и повысит оперативность реагирования на обращения граждан. Это возможность использовать лучшие отечественные разработки в интересах жителей", — подчеркнул министр экологии и природных ресурсов региона Дмитрий Сомов.

Параметр мониторинга Возможности системы Химический состав Фиксация ПДК загрязняющих веществ Метеоданные Анализ ветра, влажности и температуры Прогнозирование Моделирование ситуации на 2 суток вперед

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова