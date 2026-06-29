Московский регион: объем сделок со складами на юго-востоке вырос на 103 % за пять лет

География спроса на складские мощности в Московском регионе окончательно закрепила южный вектор. Институциональные инвесторы и логистические операторы перегрели рынок юго-восточного направления: за последние пять лет объем сделок здесь удвоился, достигнув 368 тыс. кв. м в год. Это не стихийный рост, а закономерная перестройка цепей поставок, где скорость оборота капитала прямо зависит от близости к ключевым транспортным хабам.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Девушка проверяет металлические крепления на рабочем столе склада

Логика спроса: почему юг доминирует

Юго-восток аккумулировал 36% всех складских транзакций региона. Рынок переварил 1,2 млн кв. м, при этом север и северо-запад показывают умеренную динамику. Взрывной рост спроса на юго-востоке (+103%) диктует необходимость жесткого администрирования земельного ресурса. Дефицит качественных площадей толкает бизнес в северо-восточный сектор, который прибавил 65%, достигнув отметки в 270 тыс. кв. м.

"Рынок складов сейчас — это гонка за эффективностью метра. Южное направление перегружено, инвесторы ищут альтернативы, но инфраструктурная привязка держит их в жестких рамках текущей географии", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Сегментация: лидерство средних форматов

Экономика требует гибкости. Склады площадью от 10 до 50 тысяч кв. м формируют 60% оборота. Крупные блоки свыше 50 тысяч занимают четверть рынка. Мелкая нарезка до 10 тысяч остается в нишевом сегменте (15%). Такая структура свидетельствует о зрелости рынка: компании уходят от гигантомании к сетевой дистрибуции. Это снижает риски простоя и оптимизирует логистические издержки.

Формат склада (кв. м) Доля в объеме сделок (%) От 10 000 до 50 000 60% Свыше 50 000 25% До 10 000 15%

Транспортные компании и логистические провайдеры прочно удерживают позиции, контролируя 40% сделок. Частный капитал и девелоперы делят остаток рынка поровну. Такая конфигурация минимизирует риски перегрева: профессиональные игроки обеспечивают долгосрочную загрузку объектов, превращая бетон в доходный финансовый инструмент.

"Мы видим чистую математику: логисты забирают лучшие площади, чтобы диктовать условия ритейлу. Это не просто аренда, это борьба за контроль над товарными потоками региона", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Кто заказывает метры: профиль игрока

Рост на 20% в юго-западном и на 15% в северном секторах подтверждает тезис о децентрализации. Бизнес адаптируется к новой реальности. Цифровизация складов и внедрение ИИ для управления стоками делают инвестиции в «коробки» более прозрачными. Однако ключевым драйвером остается физическая доступность дорожной сети и наличие трудовых ресурсов.

"Крупный бизнес берет склады под конкретные контракты. Сейчас никто не строит впустую — каждый метр должен быть законтрактован еще на этапе котлована", — объяснил специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

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