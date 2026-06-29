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Топливный плен: почти половина АЗС в Краснодаре прекратила работу из-за дефицита бензина

Россия » Юг » Краснодар

Краснодар угодил в топливную ловушку: почти половина городских заправок вывесила таблички "бензина нет". Из 106 объектов заправиться можно лишь на 56. Еще 50 станций полностью прекратили отпуск горючего, превратившись в пустые декорации на обочинах. Муниципальные власти подтверждают: дефицит заставил ввести жесткий режим экономии. На тех точках, где пистолеты еще работают, топливо льют строго в баки — наполнять канистры запрещено.

Заправочный пистолет в баке
Фото: https://unsplash.com by Marek Studzinski is licensed under Free
Заправочный пистолет в баке

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Городские службы провели ревизию остатков. Ситуация неоднородная: найти популярный 92-й проще, чем премиальные сорта. Восемь заправок официально ушли на ремонт и ребрендинг, выключившись из логистической цепочки в самый неподходящий момент.

Тип топлива Доступность (кол-во АЗС)
АИ-92 46 станций
АИ-95 43 станции
АИ-100 29 станций
Дизель 47 станций

"Нынешний перекос в поставках — это классический затор в логистической системе. Когда региональный бюджет сильно зависит от транспортных потоков, любая заминка в отгрузках на нефтебазах моментально опустошает баки конечных потребителей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

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Проблема вышла далеко за границы Краснодара. В Сочи и Геленджике водители нарезают круги в поисках бензина, сталкиваясь с лимитами. В Анапе заправочные пистолеты "отдыхают" вместе с туристами, а в Новороссийске очереди на АЗС стали привычным элементом городского пейзажа. Темрюкский район, через который идет мощный поток на Крым, также ощутил нехватку ресурса из-за ажиотажного спроса.

Администрация призывает не забивать горючим гаражи и не создавать панику. Однако психологический барьер пройден: автовладельцы стараются держать баки полными, что только растягивает "пробку" в поставках. Сейчас логистика работает на износ, пытаясь выровнять график подвоза цистерн.

"Проблема усугубляется тем, что аграрный сектор Кубани сейчас находится в фазе активного потребления ГСМ. Совпадение пика перевозок и полевых работ создает колоссальную нагрузку на инфраструктуру хранения", — констатировал в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Ответы на популярные вопросы

Почему нельзя наливать бензин в канистры?

Ограничение введено для борьбы со спекуляцией и искусственным дефицитом, чтобы топлива хватило тем, кто находится непосредственно на дороге.

Как долго продлится дефицит?

Сроки зависят от скорости отгрузок с нефтеперерабатывающих заводов и стабилизации спроса со стороны отдыхающих и местных жителей.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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