Курские санитарные врачи обнаружили в регионе биологическую угрозу, которую переносят самые обычные комары. Речь идет о дирофиляриозе — паразитарном заболевании, при котором под кожей человека поселяются тонкие белые черви длиной до 17 сантиметров. В Роспотребнадзоре пояснили, что эта инфекция имеет природные очаги, а кровососущие насекомые выступают лишь курьерами, забирая личинок у зараженных собак и кошек.
Инкубационный период болезни напоминает замедленное строительство: от укуса до первых сигналов организма проходит от 3 месяцев до 2 лет. Главный маркер — болезненное уплотнение. Особенность дирофилярии в том, что она способна «мигрировать». За сутки узел может переместиться на 10–30 сантиметров, создавая эффект исчезновения в одном месте и появления в другом. Пациенты часто описывают жуткое ощущение шевеления живого существа внутри кожи.
|Параметр болезни
|Характеристики
|Длина червя
|От 50 до 170 мм
|Скорость миграции
|До 30 см в сутки
|Переносчики
|Комары всех видов
Нередко гельминт выбирает своим «домом» область век. В этом случае человек чувствует присутствие инородного тела. Появляются отек, покраснение и сильный зуд, а моргать становится больно. Несмотря на пугающую картину, на остроту зрения паразит обычно не влияет. Однако психологический дискомфорт сопоставим с тем, что ощущают люди, когда здоровье больше не позволяет вести привычный образ жизни.
"В условиях климатических изменений мы наблюдаем расширение ареалов обитания переносчиков. Ливни и влажность создают идеальные инкубаторы для насекомых там, где раньше их было меньше", — объяснил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.
Сложные медицинские случаи, когда паразиты или новообразования достигают критических размеров, требуют ювелирной работы врачей. Это подтверждает и недавний успех, когда нейрохирурги спасли пациентку с огромным объектом в голове, доказав, что современная медицина способна справляться с «оккупантами» любого типа.
В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости выстраивания многоуровневой защиты. На окнах должны стоять сетки, в квартирах — работать электрофумигаторы. Для индивидуальной брони при выходе на улицу подходят репелленты и одежда, закрывающая тело. Подобно тому как в Туле ведется масштабная борьба с борщевиком мобилизационными методами, коммунальщикам следует проводить дезинсекцию подвалов и водоемов для снижения численности гнуса.
"Инфраструктура должна учитывать риски размножения насекомых в стоячей воде. Благоустройство должно включать осушение заболоченных участков и регулярную обработку общественных пространств", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.
Важно помнить, что даже правильная техника защиты, будь то здоровье или спорт, требует внимания. Например, совершая ошибку в технике при упражнениях на пресс, можно навредить себе — так же и с репеллентами: важно соблюдать инструкции по применению.
Нет, заражение происходит только через укус комара, который ранее укусил больное животное.
Специалисты отмечают, что на остроту зрения паразит не влияет, но вызывает сильный отек и боль.
Да, это эффективное средство для защиты помещений от залетающих переносчиков инфекции.
Оно может переместиться на другое место, но сам паразит из организма без лечения не исчезнет.
Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.