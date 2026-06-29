Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Точка невозврата пройдена: Шахназаров раскрыл масштабную проблему для возвращающихся в Россию звёзд
Хватит издеваться над больным человеком: обвинения в адрес Лерчек вызвали гнев известной певицы
В Тверской области изымают из магазинов опасную птицу с патогенной формой сальмонеллы
Деньги вернулись в семью с детьми: перерасчёт налогов принёс неожиданные суммы на счета
Власти Тамбовской области будут прогнозировать загрязнение воздуха на двое суток вперед
Секретный график стрижки: как одна привычка портит внешний вид участка на всё лето
Московский регион: объем сделок со складами на юго-востоке вырос на 103 % за пять лет
Топливный плен: почти половина АЗС в Краснодаре прекратила работу из-за дефицита бензина
Варшава заметает следы: за громкими обвинениями виден страх перед ответом России

Роспотребнадзор: комары в Курской области заражают людей длинными нитевидными гельминтами

Россия » Центр » Курск

Курские санитарные врачи обнаружили в регионе биологическую угрозу, которую переносят самые обычные комары. Речь идет о дирофиляриозе — паразитарном заболевании, при котором под кожей человека поселяются тонкие белые черви длиной до 17 сантиметров. В Роспотребнадзоре пояснили, что эта инфекция имеет природные очаги, а кровососущие насекомые выступают лишь курьерами, забирая личинок у зараженных собак и кошек.

Укус комара на руке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Укус комара на руке

Паразит в движении: как распознать угрозу

Инкубационный период болезни напоминает замедленное строительство: от укуса до первых сигналов организма проходит от 3 месяцев до 2 лет. Главный маркер — болезненное уплотнение. Особенность дирофилярии в том, что она способна «мигрировать». За сутки узел может переместиться на 10–30 сантиметров, создавая эффект исчезновения в одном месте и появления в другом. Пациенты часто описывают жуткое ощущение шевеления живого существа внутри кожи.

Параметр болезни Характеристики
Длина червя От 50 до 170 мм
Скорость миграции До 30 см в сутки
Переносчики Комары всех видов

Глазная локализация и риски

Нередко гельминт выбирает своим «домом» область век. В этом случае человек чувствует присутствие инородного тела. Появляются отек, покраснение и сильный зуд, а моргать становится больно. Несмотря на пугающую картину, на остроту зрения паразит обычно не влияет. Однако психологический дискомфорт сопоставим с тем, что ощущают люди, когда здоровье больше не позволяет вести привычный образ жизни.

"В условиях климатических изменений мы наблюдаем расширение ареалов обитания переносчиков. Ливни и влажность создают идеальные инкубаторы для насекомых там, где раньше их было меньше", — объяснил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Сложные медицинские случаи, когда паразиты или новообразования достигают критических размеров, требуют ювелирной работы врачей. Это подтверждает и недавний успех, когда нейрохирурги спасли пациентку с огромным объектом в голове, доказав, что современная медицина способна справляться с «оккупантами» любого типа.

Оборона периметра: рекомендации врачей

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости выстраивания многоуровневой защиты. На окнах должны стоять сетки, в квартирах — работать электрофумигаторы. Для индивидуальной брони при выходе на улицу подходят репелленты и одежда, закрывающая тело. Подобно тому как в Туле ведется масштабная борьба с борщевиком мобилизационными методами, коммунальщикам следует проводить дезинсекцию подвалов и водоемов для снижения численности гнуса.

"Инфраструктура должна учитывать риски размножения насекомых в стоячей воде. Благоустройство должно включать осушение заболоченных участков и регулярную обработку общественных пространств", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Важно помнить, что даже правильная техника защиты, будь то здоровье или спорт, требует внимания. Например, совершая ошибку в технике при упражнениях на пресс, можно навредить себе — так же и с репеллентами: важно соблюдать инструкции по применению.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заразиться напрямую от собаки?

Нет, заражение происходит только через укус комара, который ранее укусил больное животное.

Влияет ли червь на зрение, если попал в глаз?

Специалисты отмечают, что на остроту зрения паразит не влияет, но вызывает сильный отек и боль.

Помогают ли обычные фумигаторы?

Да, это эффективное средство для защиты помещений от залетающих переносчиков инфекции.

Может ли уплотнение само исчезнуть?

Оно может переместиться на другое место, но сам паразит из организма без лечения не исчезнет.

Читайте также

Экспертная проверка: климатолог Павел Лебедев, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Силовые структуры
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Пионы готовятся к следующему сезону: как правильно обрезать, чтобы сохранить силы растения
Садоводство, цветоводство
Пионы готовятся к следующему сезону: как правильно обрезать, чтобы сохранить силы растения
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Недвижимость
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Популярное
Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара

Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.

Добавьте это в клубнику перед варкой — и варенье получится густым без лишнего сахара
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Огонь охватил НПЗ в Славянске-на-Кубани: ситуация на объекте вызывает тревогу
Лейка душа забилась и плохо течет? Хитрый трюк, удалит известковый налет без иголок
Транспортный коллапс в Анапе: мэрия решилась на кардинальный шаг и пошла против системы
Цели Путина по Новороссии предопределили дальнейший ход СВО Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Вся деревня благодарит за этот совет: как я научилась видеть признаки фитофторы задолго до её атаки
Искал эту кнопку 2 часа под дождем: где в вашей машине спрятана секретная функция Valet
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Последние материалы
Екатеринбург: жители Октябрьского района три месяца остаются без газа из-за одной квартиры
Беспилотный прорыв: Петербург создаст первый в России испытательный центр для беспилотного транспорта
В Бурятии разрешили использовать цифровые ID для покупки товаров с возрастным цензом
Больше не вернётся на сцену: слухи о здоровье Аллы Пугачёвой привели к резкому заявлению
Южные пляжи стали как термальные ванны: аномальный прогрев воды создал новые риски для туристов
Суд Санкт-Петербурга отклонил иск активистов против решения избиркома по реновации
Здоровье больше не позволяет: состояние Аллы Пугачёвой заставило её навсегда покинуть сцену
Ростовские АЗС столкнулись с ажиотажным спросом и возникновением рынка перекупщиков мест
Осада по-тульски: регион захлестнула волна борщевика, власти переходят к мобилизационным методам борьбы
Хакасия увеличила средний размер пособия по временной нетрудоспособности до 10 492 рублей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.