Роспотребнадзор: комары в Курской области заражают людей длинными нитевидными гельминтами

Курские санитарные врачи обнаружили в регионе биологическую угрозу, которую переносят самые обычные комары. Речь идет о дирофиляриозе — паразитарном заболевании, при котором под кожей человека поселяются тонкие белые черви длиной до 17 сантиметров. В Роспотребнадзоре пояснили, что эта инфекция имеет природные очаги, а кровососущие насекомые выступают лишь курьерами, забирая личинок у зараженных собак и кошек.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Укус комара на руке

Паразит в движении: как распознать угрозу

Инкубационный период болезни напоминает замедленное строительство: от укуса до первых сигналов организма проходит от 3 месяцев до 2 лет. Главный маркер — болезненное уплотнение. Особенность дирофилярии в том, что она способна «мигрировать». За сутки узел может переместиться на 10–30 сантиметров, создавая эффект исчезновения в одном месте и появления в другом. Пациенты часто описывают жуткое ощущение шевеления живого существа внутри кожи.

Параметр болезни Характеристики Длина червя От 50 до 170 мм Скорость миграции До 30 см в сутки Переносчики Комары всех видов

Глазная локализация и риски

Нередко гельминт выбирает своим «домом» область век. В этом случае человек чувствует присутствие инородного тела. Появляются отек, покраснение и сильный зуд, а моргать становится больно. Несмотря на пугающую картину, на остроту зрения паразит обычно не влияет. Однако психологический дискомфорт сопоставим с тем, что ощущают люди, когда здоровье больше не позволяет вести привычный образ жизни.

"В условиях климатических изменений мы наблюдаем расширение ареалов обитания переносчиков. Ливни и влажность создают идеальные инкубаторы для насекомых там, где раньше их было меньше", — объяснил в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Сложные медицинские случаи, когда паразиты или новообразования достигают критических размеров, требуют ювелирной работы врачей. Это подтверждает и недавний успех, когда нейрохирурги спасли пациентку с огромным объектом в голове, доказав, что современная медицина способна справляться с «оккупантами» любого типа.

Оборона периметра: рекомендации врачей

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости выстраивания многоуровневой защиты. На окнах должны стоять сетки, в квартирах — работать электрофумигаторы. Для индивидуальной брони при выходе на улицу подходят репелленты и одежда, закрывающая тело. Подобно тому как в Туле ведется масштабная борьба с борщевиком мобилизационными методами, коммунальщикам следует проводить дезинсекцию подвалов и водоемов для снижения численности гнуса.

"Инфраструктура должна учитывать риски размножения насекомых в стоячей воде. Благоустройство должно включать осушение заболоченных участков и регулярную обработку общественных пространств", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Важно помнить, что даже правильная техника защиты, будь то здоровье или спорт, требует внимания. Например, совершая ошибку в технике при упражнениях на пресс, можно навредить себе — так же и с репеллентами: важно соблюдать инструкции по применению.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли заразиться напрямую от собаки?

Нет, заражение происходит только через укус комара, который ранее укусил больное животное.

Влияет ли червь на зрение, если попал в глаз?

Специалисты отмечают, что на остроту зрения паразит не влияет, но вызывает сильный отек и боль.

Помогают ли обычные фумигаторы?

Да, это эффективное средство для защиты помещений от залетающих переносчиков инфекции.

Может ли уплотнение само исчезнуть?

Оно может переместиться на другое место, но сам паразит из организма без лечения не исчезнет.

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