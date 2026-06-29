В Октябрьском районе Екатеринбурга жильцы пятиэтажки оказались заложниками коммунального клинча. С начала апреля в части дома перекрыт газ. Причина стандартная для бюрократической системы: специалисты "Екатеринбурггаза" не смогли попасть в одну из квартир для проверки оборудования. В итоге вентиль закрутили для всего стояка, оставив людей в условиях, мало чем отличающихся от полевых.
Список пострадавших выглядит как срез трудовой славы Урала: здесь и ветеран-летчик, и сотрудник оборонного завода, и библиотекарь УрФУ. Люди, привыкшие к дисциплине и порядку, столкнулись с абсолютной глухотой системы. Пока "Екатеринбурггаз" и управляющая компания кивают на юридическую невозможность взлома чужой двери, жильцы вынуждены доставать с антресолей опасные керосиновые обогреватели и плитки.
"Ситуация, когда из-за одного собственника страдает целый подъезд, вскрывает пробелы в регламентах взаимодействия УК и ресурсников. Формально они соблюдают технику безопасности, но фактически перекладывают розыск соседа на плечи самих граждан, не используя механизмы судебного доступа в экстренном порядке", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Для пожилых людей отсутствие газа стало не просто бытовым неудобством, а угрозой здоровью. В квартирах без работающих плит сыро и холодно. Попытки решить вопрос через надзорные органы пока напоминают бег по кругу. Жалобы в прокуратуру, Роспотребнадзор и ГЖИ отправлены, однако реального давления на коммунальщиков это не оказало. Ответственные лица заявляют, что их полномочия заканчиваются там же, где начинается частная собственность "неблагополучной" или просто пустующей квартиры.
|Сторона конфликта
|Позиция
|Жильцы
|Требуют немедленного восстановления подачи ресурса или принудительного вскрытия жилья.
|УК и Газовики
|Ссылаются на отсутствие доступа и риски взрыва при подаче газа без проверки.
На ситуацию уже обратили внимание на федеральном уровне. Глава СК РФ Александр Бастрыкин крайне жестко охарактеризовал быт екатеринбуржцев, назвав происходящее "геноцидом и пытками". Когда профильные службы расписываются в бессилии перед одной закрытой дверью, в дело вступает уголовно-процессуальный кодекс.
"Административные барьеры в таких случаях часто служат ширмой для нежелания исполнителей брать на себя ответственность за сложные решения. Законодательство позволяет через суд в кратчайшие сроки обеспечить доступ для устранения угроз, но коммунальщикам проще держать вентиль закрытым", — объяснила Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.
Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.