Екатеринбург: жители Октябрьского района три месяца остаются без газа из-за одной квартиры

Энергетическая петля: почему жители Екатеринбурга третий месяц готовят на керосинках

В Октябрьском районе Екатеринбурга жильцы пятиэтажки оказались заложниками коммунального клинча. С начала апреля в части дома перекрыт газ. Причина стандартная для бюрократической системы: специалисты "Екатеринбурггаза" не смогли попасть в одну из квартир для проверки оборудования. В итоге вентиль закрутили для всего стояка, оставив людей в условиях, мало чем отличающихся от полевых.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скол эмали на плите

Список пострадавших выглядит как срез трудовой славы Урала: здесь и ветеран-летчик, и сотрудник оборонного завода, и библиотекарь УрФУ. Люди, привыкшие к дисциплине и порядку, столкнулись с абсолютной глухотой системы. Пока "Екатеринбурггаз" и управляющая компания кивают на юридическую невозможность взлома чужой двери, жильцы вынуждены доставать с антресолей опасные керосиновые обогреватели и плитки.

"Ситуация, когда из-за одного собственника страдает целый подъезд, вскрывает пробелы в регламентах взаимодействия УК и ресурсников. Формально они соблюдают технику безопасности, но фактически перекладывают розыск соседа на плечи самих граждан, не используя механизмы судебного доступа в экстренном порядке", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

Бюрократический тупик и "пыточные" условия

Для пожилых людей отсутствие газа стало не просто бытовым неудобством, а угрозой здоровью. В квартирах без работающих плит сыро и холодно. Попытки решить вопрос через надзорные органы пока напоминают бег по кругу. Жалобы в прокуратуру, Роспотребнадзор и ГЖИ отправлены, однако реального давления на коммунальщиков это не оказало. Ответственные лица заявляют, что их полномочия заканчиваются там же, где начинается частная собственность "неблагополучной" или просто пустующей квартиры.

Сторона конфликта Позиция Жильцы Требуют немедленного восстановления подачи ресурса или принудительного вскрытия жилья. УК и Газовики Ссылаются на отсутствие доступа и риски взрыва при подаче газа без проверки.

На ситуацию уже обратили внимание на федеральном уровне. Глава СК РФ Александр Бастрыкин крайне жестко охарактеризовал быт екатеринбуржцев, назвав происходящее "геноцидом и пытками". Когда профильные службы расписываются в бессилии перед одной закрытой дверью, в дело вступает уголовно-процессуальный кодекс.

"Административные барьеры в таких случаях часто служат ширмой для нежелания исполнителей брать на себя ответственность за сложные решения. Законодательство позволяет через суд в кратчайшие сроки обеспечить доступ для устранения угроз, но коммунальщикам проще держать вентиль закрытым", — объяснила Pravda. Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

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