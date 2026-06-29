Суд Санкт-Петербурга отклонил иск активистов против решения избиркома по реновации

Петербургская реновация вновь увязла в залах судебных заседаний. Городской суд признал законным отказ избиркома регистрировать инициативную группу для проведения референдума по закону о комплексном развитии территорий (КРТ). Попытка сторонников прямого волеизъявления "снести" спорный документ через голосование разбилась о бюрократические рифы: ошибки в персональных данных и нестыковки в документах.

Фото: mos.ru by Проектное решение, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ реновация

Судебный тупик для активистов

Несмотря на то что на собрание инициаторов пришло более 470 человек — заметно больше необходимого минимума — юридический механизм не сработал. Избирательная комиссия нашла в бумагах достаточно изъянов, чтобы заблокировать процесс. Активисты настаивали, что недочеты носят технический характер, но суд встал на сторону чиновников. Теперь защитники "хрущевок" готовят апелляцию, пытаясь вернуть вопрос в повестку.

"Пока правовые споры не утихнут, муниципалитеты и застройщики будут крайне осторожны. Любой земельный конфликт сейчас рискует стать административным долгостроем", — объяснила в беседе с Pravda. Ru юрист по региональному законодательству и административным вопросам Светлана Фёдорова.

История вопроса: от сноса до паузы

Закон о КРТ, принятый летом 2022 года, изначально предполагал замену типовых домов 1957–1970 годов постройки на современные жилые кварталы. Однако перспектива переселения вызвала такую волну недовольства, что реализацию программы пришлось "приморозить" для доработки. Обновленная версия вступила в силу лишь в начале 2026 года.

Параметр Текущий статус Сроки реализации Не определены (пауза до 5 лет) Подход властей Индивидуальный разбор каждой территории

Городские власти подчеркивают: форсировать стройку никто не будет. Каждую территорию планируют рассматривать под микроскопом. Более того, спикер Заксобрания Александр Бельский ранее давал понять, что в ближайшие пять лет активного запуска программы КРТ в Петербурге ждать не стоит. Это дает жителям временную передышку, но оставляет рынок в состоянии неопределенности.

"Для строительного сектора такая затянувшаяся неопределенность хуже жесткого регламента. Девелоперы не могут планировать инвестиции в реновацию, пока правила игры меняются в судах", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

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