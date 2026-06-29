Жители Западного микрорайона Ростова остаются без горячей воды из-за критического износа сетей

Жители Западного жилого массива (ЗЖМ) в Ростове-на-Дону оказались в коммунальной ловушке. Плановая проверка теплосетей, стартовавшая еще в мае, превратилась в бесконечный марафон по нагреву воды в ведрах. Сроки возвращения цивилизации в краны регулярно сдвигаются, оставляя тысячи людей один на один с остывшими трубами.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Ремонтные работы с трубами

Хроника сухого закона

Испытания сетей от Ростовской ТЭЦ-2 начались 12 мая. По регламенту гидравлическая опрессовка должна занимать две недели. Центральная часть города в этот график уложилась, но на Западе система дала сбой. Проверка выявила критический износ металла: трубы не выдержали давления и покрылись «дырами».

С 5 июня, когда опрессовка официально завершилась, для жителей ЗЖМ начался период «завтраков». Дедлайны подачи ресурса переносились сначала на середину июня, затем на третью декаду. Горожане, уставшие от формальных ответов, начали штурмовать социальные сети губернатора и главы администрации Ростова.

"Ситуация в Ростове типична для городов с высоким износом магистральных сетей. Когда ТЭЦ дает давление для проверки, ветхая инфраструктура лопается сразу в нескольких местах. Затягивание сроков говорит о том, что после устранения одного прорыва при запуске происходит новый", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

География коммунального бедствия

Список домов, где горячая вода стала роскошью, постоянно дополняется. Наиболее острая ситуация зафиксирована по следующим адресам:

улица 2-я Краснодарская, 92/4;

проспект Стачки, 186 и 182/1;

улица Прогрессивная, 7;

улица Зорге, 52;

улица Тружеников, 4.

В некоторых кварталах краны пересохли еще 13 мая. Жители жалуются, что вынуждены оплачивать счета за электроэнергию, выросшие из-за работы бойлеров и постоянного использования электроплит для подогрева воды.

Почему буксует ремонт

Ресурсные организации признают: состояние тепловых вводов оказалось хуже прогнозного. Официальная версия — «аварийные ситуации на сетях и дефекты инфраструктуры». Сложность заключается в том, что многие участки требуют не точечных латок, а полной замены пролетов труб.

Параметр Текущий статус Срок начала отключения 12-13 мая 2026 года Ожидаемое завершение 29 июня 2026 года Основная причина Множественные порывы при опрессовке

Несмотря на новые обещания завершить работы к 29 июня, ростовчане настроены скептически. Опыт прошлых лет показывает, что латание дыр в разгар лета не гарантирует стабильного теплоснабжения зимой. Пока же жителям ЗЖМ остается надеяться, что очередной «финальный» срок не станет очередной формальностью.

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