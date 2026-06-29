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Беспилотный прорыв: Петербург создаст первый в России испытательный центр для беспилотного транспорта

2:33
Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

В Петербурге готовят первый в России центр испытаний беспилотного транспорта. Для старта город не будет копать с нуля. Под полигон отдают готовую площадку "Горэлектротранса" на улице Шаврова.

Трамвай
Фото: unsplash.com by Sasha Kaunas is licensed under Free to use under the Unsplash License
Трамвай

Что именно построят

Речь идёт о центре для проверки систем автопилотирования трамваев. На площадке уже есть рельсы, контактная сеть и стрелочные переводы. То есть техника получит не макет, а живую инфраструктуру.

Идею одобрили на заседании рабочей группы по развитию робототехники. В комитете по транспорту считают, что такой вариант срежет расходы почти вчетверо. Глава комитета Денис Минкин назвал цифры прямо: полигон с нуля обошёлся бы примерно в 6 млрд рублей. Центр на готовой базе — около 1,5 млрд. Разница тут говорит громче любого пресс-релиза.

Параметр Что меняется
Стартовая стоимость Около 6 млрд рублей при строительстве с нуля
Вариант на базе "Горэлектротранса" Около 1,5 млрд рублей
Площадка Улица Шаврова, уже с готовыми коммуникациями

Петербург для такого проекта подходит не хуже испытательного стенда. Климат здесь не балует, зато честно проверяет автоматику в дождь, снег и слякоть. Плюс в городе уже действует экспериментальный правовой режим.

Это значит, что беспилотные трамваи можно гонять по маршруту без лишней бюрократической пробежки. Для новой техники это редкая роскошь.

"Готовая база позволяет сразу проверить технику в реальных городских условиях, а не тратить годы и миллиарды на пустую площадку", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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