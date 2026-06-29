Ростовские АЗС столкнулись с ажиотажным спросом и возникновением рынка перекупщиков мест

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Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону захлестнула волна предприимчивости на фоне топливного дефицита. Пока бензиновые реки на заправках пересыхают, а очереди растягиваются на километры, в сети появились объявления от профессиональных "стояльщиков". За 900 рублей в час исполнитель готов оберегать место в колейке, пока хозяин машины занимается домашними делами или пьет чай.

АЗС
Фото: web.archive.org by Александр Попрыгин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
АЗС

Рынок "очередников" в донской столице — явление новое. В отличие от приграничных регионов, где занять место за соляркой давно стало промыслом, Ростов только привыкает к таким расценкам. Мастера выдержки уверяют: за плечами до трех лет опыта, готовность работать в глухую ночь и без выходных. Особое внимание — к купорке и урожаю: если нужно успеть закатать синенькие или отвезти тютину на базар, наемный водитель подменит у колонки за долю малую.

Механика подмены: сколько стоит время

Схема проста: заказчик подъезжает к хвосту очереди, передает руль "заместителю" и уезжает по делам. Как только заветный пистолет оказывается в зоне доступа, исполнитель звонит клиенту. Стоимость услуги сопоставима с ценой нескольких литров высокооктанового топлива, но для многих время дороже денег.

"Подобные предложения возникают во время любого ажиотажа. Для южных регионов, где аграрный сектор жестко завязан на логистику и сроки уборки, наличие топлива — вопрос выживания хозяйства. Если фермер не заправит технику вовремя, убытки превысят любые траты на помощников в очередях", — отметил в беседе с Pravda. Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Цены и риски

Пока базар гудит о нехватке горючего, цены на услуги "стояльщиков" могут вырасти. Сейчас 900 рублей — это базовый тариф. В ночное время или при экстремальной жаре ставка ползет вверх. Владельцы хозяйств, привыкшие считать каждую копейку, пока присматриваются к новинке, предпочитая отправлять в очереди младших членов семьи или наемных рабочих.

Услуга Цена и условия
Час ожидания От 900 рублей
Ночная смена Договорная (обычно +30%)
Опыт исполнителя До 3 лет в сфере "очередей"

Важно помнить об этикете донских дорог — попытки вклиниться перед "заместителем" часто заканчиваются громкими спорами. Южный темперамент не терпит хитростей, поэтому исполнители настаивают на честном стоянии бампер к бамперу.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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