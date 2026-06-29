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Донские власти сменили приоритеты: в регионе готовят почву для нашествия роботов и айтишников

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

На Дону закладывают фундамент нового экономического сектора — кластера по разработке видеоигр. О планах по запуску площадки сообщил заместитель председателя правительства региона Алексей Белов. Власти рассчитывают, что проект станет магнитом для частного капитала и позволит удержать в области талантливых айтишников.

Джойстик
Фото: unsplash.com by Jakub Żerdzicki is licensed under Free to use under the Unsplash License
Джойстик

Механика процесса проста: для студий создадут тепличные условия. Новые стартапы смогут рассчитывать на финансовые вливания в виде субсидий и налоговые послабления. Помимо льготных режимов, в регионе развернут сеть образовательных центров и тренингов. Задача — подготовить кадры, которые смогут конкурировать на глобальном рынке цифровых развлечений.

По прогнозам правительства, в ближайшие годы на карте области появятся новые игровые хабы и технологические площадки. Это обеспечит приток вакансий и укрепит цифровую экономику юга. Геймдев-кластер — лишь часть большой стратегии. Следом за разработчиками виртуальных миров в Ростовской области планируют приютить создателей систем искусственного интеллекта и промышленной робототехники.

Рынок жилья и инфраструктура: что меняется в регионах

Регион Текущая ситуация
Приморский край Сдано рекордные 1,3 млн кв. метров жилья за год.
Калининградская область Город потерял позиции в топ-3 по обеспеченности жильем.
Хабаровский край Выделено 15 млрд рублей на обновление водопроводов.

"Инвестиции в региональную инфраструктуру и специализированные кластеры сейчас становятся ключевым драйвером роста. Мы видим, как фокус смещается с простого строительства коробок на создание условий для высокотехнологичного бизнеса", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Бизнес и быт: от Иркутска до Магадана

В Иркутске прокуратура вмешалась в конфликт вокруг дома для сирот в Ново-Ленино. Дорога к многоэтажке оказалась заблокирована, что отрезало жильцов от города. Теперь администрация обязана через суд обеспечить проезд к зданию.

На севере, в Магаданской области, осваивают озеро Щучье. Там строят базу отдыха с необычной опцией — защитой от медведей. Рыболовный кластер должен привлечь туристов на Колыму, предложив им безопасный отдых в дикой природе. Тем временем в Тобольске на торги выставили 11 старинных особняков. Инвесторам предлагают выкупить объекты культурного наследия, но с жестким условием — здания должны быть отреставрированы с сохранением исторического облика.

"Развитие внутреннего туризма в Магаданской области — это вызов. Создание инфраструктуры с учетом региональной специфики, включая защиту от хищников, — правильный шаг для привлечения платежеспособного клиента", — подчеркнула эксперт Татьяна Зайцева.

В промышленном Челябинске аграрии рапортуют о росте: область резко увеличила производство мяса. Инвестиции в свиноводство и птицеводство позволили насытить местный рынок и подготовить базу для поставок в соседние регионы. Однако городское хозяйство пока догоняет сельское — с 7 июля почти 900 домов Челябинска останутся без горячей воды из-за плановых ремонтов теплосетей.

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Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
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