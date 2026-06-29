Донские власти сменили приоритеты: в регионе готовят почву для нашествия роботов и айтишников

На Дону закладывают фундамент нового экономического сектора — кластера по разработке видеоигр. О планах по запуску площадки сообщил заместитель председателя правительства региона Алексей Белов. Власти рассчитывают, что проект станет магнитом для частного капитала и позволит удержать в области талантливых айтишников.
Механика процесса проста: для студий создадут тепличные условия. Новые стартапы смогут рассчитывать на финансовые вливания в виде субсидий и налоговые послабления. Помимо льготных режимов, в регионе развернут сеть образовательных центров и тренингов. Задача — подготовить кадры, которые смогут конкурировать на глобальном рынке цифровых развлечений.
По прогнозам правительства, в ближайшие годы на карте области появятся новые игровые хабы и технологические площадки. Это обеспечит приток вакансий и укрепит цифровую экономику юга. Геймдев-кластер — лишь часть большой стратегии. Следом за разработчиками виртуальных миров в Ростовской области планируют приютить создателей систем искусственного интеллекта и промышленной робототехники.
|Регион
|Текущая ситуация
|Приморский край
|Сдано рекордные 1,3 млн кв. метров жилья за год.
|Калининградская область
|Город потерял позиции в топ-3 по обеспеченности жильем.
|Хабаровский край
|Выделено 15 млрд рублей на обновление водопроводов.
"Инвестиции в региональную инфраструктуру и специализированные кластеры сейчас становятся ключевым драйвером роста. Мы видим, как фокус смещается с простого строительства коробок на создание условий для высокотехнологичного бизнеса", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
В Иркутске прокуратура вмешалась в конфликт вокруг дома для сирот в Ново-Ленино. Дорога к многоэтажке оказалась заблокирована, что отрезало жильцов от города. Теперь администрация обязана через суд обеспечить проезд к зданию.
На севере, в Магаданской области, осваивают озеро Щучье. Там строят базу отдыха с необычной опцией — защитой от медведей. Рыболовный кластер должен привлечь туристов на Колыму, предложив им безопасный отдых в дикой природе. Тем временем в Тобольске на торги выставили 11 старинных особняков. Инвесторам предлагают выкупить объекты культурного наследия, но с жестким условием — здания должны быть отреставрированы с сохранением исторического облика.
"Развитие внутреннего туризма в Магаданской области — это вызов. Создание инфраструктуры с учетом региональной специфики, включая защиту от хищников, — правильный шаг для привлечения платежеспособного клиента", — подчеркнула эксперт Татьяна Зайцева.
В промышленном Челябинске аграрии рапортуют о росте: область резко увеличила производство мяса. Инвестиции в свиноводство и птицеводство позволили насытить местный рынок и подготовить базу для поставок в соседние регионы. Однако городское хозяйство пока догоняет сельское — с 7 июля почти 900 домов Челябинска останутся без горячей воды из-за плановых ремонтов теплосетей.
Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.