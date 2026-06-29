Хакасия увеличила средний размер пособия по временной нетрудоспособности до 10 492 рублей

В Хакасии пересмотрели параметры социальных гарантий для работающих жителей. С апреля 2024 года средний размер пособия по временной нетрудоспособности вырос до 10 492 рублей. Это на 1 052 рубля больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост выплат напрямую связан с изменением региональной минимальной заработной платы (МЗП).

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Старинная фотокамера на фоне медицинского кабинета

Механика расчетов: база и лимиты

Новая система начисления, запущенная в республике этой весной, жестко привязала больничные листы к двум показателям: установленному в регионе МРОТ и официальному доходу сотрудника за последние два года. В 2024 году минималка в Хакасии зафиксирована на уровне 16 200 рублей без учета районных коэффициентов.

"Рост минимальных выплат — это страховочная сетка для тех, кто получает невысокую белую зарплату. Когда региональный МРОТ идет вверх, он автоматически подтягивает за собой весь социальный блок, не давая пособию опуститься ниже критической отметки даже при малом стаже", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Законодательство устанавливает четкий коридор выплат. Даже если человек только начал трудовой путь, его пособие не может быть ниже 30% от МЗП. Верхняя планка ограничена 100% от среднего заработка, рассчитанного по правилам Социального фонда.

Экономический эффект для кошелька

Корректировка составила ровно 10%. Для бюджета семьи, где основной кормилец временно выбыл из строя по болезни, лишняя тысяча рублей на медикаменты — ощутимое подспорье. При этом власти региона уже заложили тренд на дальнейшее повышение МЗП, что гарантирует индексацию выплат в будущем.

Параметр Значение в 2024 году Средний размер пособия 10 492 рубля Базовая МЗП в регионе 16 200 рублей Прирост к прошлому году +10% (1 052 рубля)

Важно помнить, что сумма зависит от трудового стажа. Стопроцентную оплату больничного получают те, кто официально отработал более восьми лет. При стаже от 5 до 8 лет начислят 80%, а если за плечами менее пяти лет — только 60% от заработка.

Ответы на популярные вопросы

Как получить увеличенную выплату?

Перерасчет происходит автоматически. Работнику не нужно подавать дополнительные заявления — данные о стаже и доходах подтягиваются из систем учета работодателя и Социального фонда.

Будет ли еще повышение в этом году?

Дальнейший рост возможен только при внеочередном изменении МРОТ на федеральном или региональном уровнях. Пока плановые показатели зафиксированы до конца текущего периода.

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