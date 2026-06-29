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Осада по-тульски: регион захлестнула волна борщевика, власти переходят к мобилизационным методам борьбы

Россия » Центр » Тула

С начала июня Тульскую область лихорадит от нашествия борщевика. Жители завалили врио губернатора жалобами на «зелёного монстра», который прибрал к рукам территории, где ещё недавно цвели скверы и гуляли горожане. Ситуация напоминает затяжную осаду: сорняк не просто обосновался на окраинах, но и смело вышел на центральные улицы и в общественные зоны.

Борщевик
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Борщевик

Местные власти поначалу пытались сохранять спокойствие, заявляя, что борщевик не относится к инвазивным видам и не требует особого режима ухода. Однако под давлением народных обращений риторика сменилась на мобилизационную. Начались экстренные выезды рабочих групп и просветительские рейды, где населению объясняют, что трогать ядовитые зонтики — плохая затея.

Юридический капкан для владельцев земли

Проблема борщевика давно вышла за рамки ботаники и перешла в плоскость административных штрафов. Земельные участки, превратившиеся в джунгли, становятся головной болью не только для прохожих, но и для их собственников.

"Если сорняк захватил муниципальную землю, ответственность полностью лежит на администрации, а вот владельцам СНТ или частных угодий грозят серьезные взыскания за нецелевое использование или несоблюдение нормативов благоустройства. Главное — правильно фиксировать бездействие коммунальщиков: коллективные жалобы работают в разы быстрее одиночных звонков", — разъяснила юрист Светлана Фёдорова.

Бюджетная арифметика против флоры

Борьба с борщевиком требует не только косарей, но и серьезных финансовых вливаний. Просто срезать верхушки недостаточно — семена в почве сохраняют живучесть годами. Нужна комплексная терапия: гербициды, вспашка и замещение культурными растениями.

Метод борьбы Эффективность
Механический покос Низкая (требует повторения каждые 2 недели)
Химическая обработка Высокая (уничтожает корневую систему)

Жители продолжают настаивать на полной зачистке улиц Тулы. На данный момент коммунальные службы перешли в режим точечного реагирования, латая дыры в «зелёном щите» города.

"Распределение средств на борьбу с сорняками сейчас становится приоритетной строкой в расходах на благоустройство, так как игнорирование проблемы ведет к геометрическому росту затрат в будущем. Мы видим, что регионы, которые вкладываются в гербицидную обработку сейчас, экономят на экстренных вызовах в следующем сезоне", — подчеркнул региональный эксперт Валерий Козлов.

Основной риск заключается в том, что сорняк оккупировал детские площадки и прогулочные тротуары. Сок растения под воздействием ультрафиолета вызывает тяжелейшие ожоги, что превращает обычную прогулку в поход по минному полю.

Ответы на популярные вопросы

Чем опасен борщевик для прохожего?

Сок содержит фуранокумарины, которые лишают кожу защиты от солнца, вызывая глубокие химические ожоги при контакте со светом.

Куда жаловаться на заросли в Туле?

Необходимо направлять обращение в городскую администрацию или через портал «Открытый регион 71».

Кто должен косить траву во дворе жилого дома?

Это прямая обязанность управляющей компании или ТСЖ, ответственных за содержание придомовой территории.

Можно ли самостоятельно уничтожать растение?

Только в полной защитной экипировке, закрывающей все участки тела, и обязательно в пасмурную погоду.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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