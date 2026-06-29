Осада по-тульски: регион захлестнула волна борщевика, власти переходят к мобилизационным методам борьбы

С начала июня Тульскую область лихорадит от нашествия борщевика. Жители завалили врио губернатора жалобами на «зелёного монстра», который прибрал к рукам территории, где ещё недавно цвели скверы и гуляли горожане. Ситуация напоминает затяжную осаду: сорняк не просто обосновался на окраинах, но и смело вышел на центральные улицы и в общественные зоны.
Местные власти поначалу пытались сохранять спокойствие, заявляя, что борщевик не относится к инвазивным видам и не требует особого режима ухода. Однако под давлением народных обращений риторика сменилась на мобилизационную. Начались экстренные выезды рабочих групп и просветительские рейды, где населению объясняют, что трогать ядовитые зонтики — плохая затея.
Проблема борщевика давно вышла за рамки ботаники и перешла в плоскость административных штрафов. Земельные участки, превратившиеся в джунгли, становятся головной болью не только для прохожих, но и для их собственников.
"Если сорняк захватил муниципальную землю, ответственность полностью лежит на администрации, а вот владельцам СНТ или частных угодий грозят серьезные взыскания за нецелевое использование или несоблюдение нормативов благоустройства. Главное — правильно фиксировать бездействие коммунальщиков: коллективные жалобы работают в разы быстрее одиночных звонков", — разъяснила юрист Светлана Фёдорова.
Борьба с борщевиком требует не только косарей, но и серьезных финансовых вливаний. Просто срезать верхушки недостаточно — семена в почве сохраняют живучесть годами. Нужна комплексная терапия: гербициды, вспашка и замещение культурными растениями.
|Метод борьбы
|Эффективность
|Механический покос
|Низкая (требует повторения каждые 2 недели)
|Химическая обработка
|Высокая (уничтожает корневую систему)
Жители продолжают настаивать на полной зачистке улиц Тулы. На данный момент коммунальные службы перешли в режим точечного реагирования, латая дыры в «зелёном щите» города.
"Распределение средств на борьбу с сорняками сейчас становится приоритетной строкой в расходах на благоустройство, так как игнорирование проблемы ведет к геометрическому росту затрат в будущем. Мы видим, что регионы, которые вкладываются в гербицидную обработку сейчас, экономят на экстренных вызовах в следующем сезоне", — подчеркнул региональный эксперт Валерий Козлов.
Основной риск заключается в том, что сорняк оккупировал детские площадки и прогулочные тротуары. Сок растения под воздействием ультрафиолета вызывает тяжелейшие ожоги, что превращает обычную прогулку в поход по минному полю.
Сок содержит фуранокумарины, которые лишают кожу защиты от солнца, вызывая глубокие химические ожоги при контакте со светом.
Необходимо направлять обращение в городскую администрацию или через портал «Открытый регион 71».
Это прямая обязанность управляющей компании или ТСЖ, ответственных за содержание придомовой территории.
Только в полной защитной экипировке, закрывающей все участки тела, и обязательно в пасмурную погоду.
Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.