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Нейрохирурги РКБ Татарстана спасли 83-летнюю пациентку с новообразованием 10х9х8 см

Россия » Поволжье » Казань

Нейрохирурги РКБ Татарстана завершили операцию, которую в профессиональной среде называют "ювелирным демонтажем". Из головы 83-летней женщины извлекли новообразование размером 10х9х8 см. Это сопоставимо с габаритами теннисного мяча, который буквально вытеснил значительную часть мозгового вещества.

Хирург в операционной с инструментами
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Хирург в операционной с инструментами

Биологическая бомба замедленного действия

Опухоль такого объема не вырастает за неделю. Патологический процесс шел годами, но пластичность мозга позволяла организму долгое время имитировать относительное здоровье. Возраст пациентки — 83 года — добавлял рисков. Сосудистая система в этом возрасте часто напоминает хрупкое стекло, не готовое к массивным кровопотерям или резким перепадам давления.

"Размер 10 на 9 сантиметров в закрытом пространстве черепа — это критическое давление. Жизнь пациентки держалась на волоске, так как любой отек мог привести к мгновенной остановке дыхания. Здесь не было места для маневра", — объяснил в беседе с Pravda. Ru врач-невролог Артём Синицын.

Новообразование стало одним из крупнейших в клинической практике региона. Нейрохирурги РКБ столкнулись с задачей не просто вырезать лишнее, а бережно отделить опухолевую ткань от жизненно важных центров, не превратив человека в пациента паллиативного отделения.

Технологии против объема: как шили нейроны

Успех вмешательства обеспечила современная диагностика. Без МРТ-картирования и точной навигации входить в такую голову — значит действовать вслепую. Врачи применили методы микрохирургии, позволяющие точечно коагулировать сосуды, питающие "монстра", лишая его подпитки прямо в ходе деструкции.

Параметр Клиническая реальность
Размер опухоли 10х9х8 см (гигантская)
Возраст пациента 83 года (высокий анестезиологический риск)
Результат операции Тотальное удаление, стабильное состояние

"В таком возрасте главным врагом хирурга становится не сама опухоль, а сопутствующие заболевания. Удалить гиганта и сохранить гемодинамику — это признак высочайшего класса операционной бригады", — подчеркнул врач-кардиолог Валерий Климов.

Прогнозы и реабилитация после удаления гиганта

Сейчас пациентка находится под наблюдением. Стабильное состояние после такого агрессивного вмешательства — отличный прогностический признак. Однако предстоит длительная реабилитация. Мозг, годами привыкавший к сдавлению, должен заново адаптироваться к нормальному внутричерепному давлению и восстановить утраченные нейронные связи.

"Никакое "чудо" не заменит ранний скрининг. Опухоли не испаряются от гомеопатии. Только скальпель и доказательные протоколы возвращают людей с того света", — отметил в беседе с Pravda. Ru онколог Владимир Капустин.

Ответы на популярные вопросы о нейрохирургии

Почему опухоль выросла до таких размеров?

В пожилом возрасте компенсаторные механизмы могут скрывать симптомы. Головокружения часто списывают на давление, а забывчивость — на старость. Опухоль растет в "немых" зонах мозга, пока не начинает давить на критические узлы.

Безопасно ли удалять опухоль в 80+ лет?

Риски высоки, но без операции смерть неизбежна. Современная анестезиология и мониторинг позволяют оперировать даже глубоко пожилых пациентов, если их общее состояние позволяет перенести наркоз.

Можно ли было вылечить это таблетками?

Нет. Никакие фуфломицины, заговоры или БАДы не способны растворить 700 граммов патологической ткани. Только хирургическое иссечение является методом с доказанной эффективностью.

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Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, врач-кардиолог Валерий Климов, врач-онколог Владимир Капустин
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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