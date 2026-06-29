Строительный локомотив: Тюмень вошла в тройку лидеров по темпам ввода жилья

Тюмень закрепилась в тройке лидеров по темпам жилищного строительства среди крупных городов России. По итогам 2025 года на каждого жителя региональной столицы пришлось 1,99 квадратного метра нового жилья. Динамика ввода площадей выросла на 18,2%, что обеспечило городу место в топе национального рейтинга.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Строительство ЖК

Лидеры и аутсайдеры строительного рынка

Аналитики РИА Новости сопоставили показатели ввода жилья в российских городах. Первые строки списка заняли Кызыл, Краснодар и Тюмень. Разрыв между регионами-лидерами и аутсайдерами оказался критическим: от 0,03 до 2,35 квадратного метра на душу населения. Всего в 16 городах страны на каждого жителя ввели более одного квадратного метра жилой площади, хотя годом ранее таких населенных пунктов было 17.

"Высокий темп ввода в Тюмени объясняется не только спросом, но и готовностью земельных участков к комплексной застройке. Девелоперы предпочитают работать там, где инженерная инфраструктура уже заложена в проект", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru девелопер Артём Мельников.

Показатели ввода жилья

Общегосударственный средний показатель составил 0,741 кв. метра на человека. Тюменская статистика значительно превышает этот средний уровень, подтверждая статус города как одной из главных строительных площадок страны. Рост объемов строительства на 18,2% указывает на активную работу застройщиков и наличие платежеспособного спроса на первичном рынке.

Показатель Значение Средний ввод по РФ на человека 0,741 кв. м Ввод жилья на одного тюменца 1,99 кв. м Прирост объемов в Тюмени 18,2%

"Инвесторы сегодня внимательнее оценивают риски. Высокая плотность строительства дает выбор, но важно, чтобы количество площадей не шло в ущерб качеству инженерных коммуникаций в жилых комплексах", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru архитектор Анастасия Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о строительстве

Какие города вошли в топ рейтинга?

Лидерами по вводу жилья на одного жителя стали Кызыл, Краснодар и Тюмень.

Насколько сильно различаются темпы строительства в разных регионах?

Разница объема ввода на человека между лидерами и аутсайдерами составляет от 0,03 до 2,35 квадратных метра.

Каков средний показатель ввода жилья по России?

В среднем по стране строители сдают 0,741 кв. метра жилья на одного жителя.

Почему Тюмень оказалась в лидерах роста?

Объем введенного жилья увеличился на 18,2% за счет реализации крупных проектов комплексной застройки, что позволило региону укрепить позиции в рейтинге.

Читайте также