Правительство Якутии выделило 4,4 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

Якутские власти решили подкинуть деньжат бюджетникам. Правительство республики увеличивает фонд оплаты труда для тех, кто попадает под "майские" указы президента от 2012 года. Как сообщает региональный портал, прибавку почувствуют больше 55 тысяч человек.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Учитель с букетом

Кому добавят зарплату

Список счастливчиков внушительный. В него вошли школьные учителя, воспитатели в детсадах, те, кто занимается с детьми в кружках и секциях. Не забыли про медиков, социальных работников, сотрудников музеев и библиотек. Преподаватели вузов и колледжей, а также научные сотрудники тоже увидят в квитках цифры побольше.

Для Якутии, где суровый климат диктует свои правила выживания, такие новости — это всегда про стабильность. Когда за окном под -50°C, уверенность в завтрашнем дне греет не хуже печки. Регион старается держать марку и не давать своим специалистам заглядываться на "материк".

"Увеличение зарплат бюджетникам в северных регионах — это не просто социальное обязательство, а механизм удержания квалифицированных кадров. В условиях дефицита специалистов на Дальнем Востоке индексация выплат позволяет сглаживать инфляционные риски и поддерживать покупательную способность населения", — объяснил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Цена вопроса и бюрократия

Щедрость казны обойдется республике в 4,4 млрд рублей. Деньги уже предусмотрены в региональном бюджете. Теперь дело за малым: профильные министерства должны переписать ведомственные акты и правила, чтобы рубли дошли до конкретных кошельков.

Параметр Значение Общий объем финансирования 4,4 млрд рублей Количество получателей Более 55 000 человек Источник средств Бюджет Республики Саха (Якутия)

Пока в Якутске делят бюджетный пирог, в других регионах решают свои беды. Где-то горят леса, а где-то, как в Приморье, вовсю ремонтируют школы. Якутия же делает ставку на людей, понимая, что в тайге без толкового врача или учителя никакая инфраструктура не спасет.

"Важно, чтобы рост фонда оплаты труда коррелировал с реальным качеством жизни. Для отдаленных северных территорий ключевым фактором остается не только номинальная сумма, но и доступность товаров и услуг, на которые эти деньги будут потрачены", — подчеркнула эксперт по социальной политике Елена Романова.

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