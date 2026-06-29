Якутские предприниматели из северных улусов получили субсидии на развитие производства хлеба

Власти Якутии выделили субсидии семи предпринимателям, выпекающим хлеб в северных улусах. Финансовая поддержка направлена на обновление цехов и закупку оборудования в самых труднодоступных точках республики. Деньги получили пекарни из Аллаиховского, Булунского, Верхоянского, Среднеколымского и Усть-Янского районов.
Для северян свой хлеб — это не просто еда, а вопрос выживания и стабильности. Завозить продукты на "материк" или даже в соседние районы по зимникам дорого и долго, поэтому ставка делается на местных мастеров. Государство помогает тем, кто готов работать в условиях вечной мерзлоты и сложной логистики.
Одной из получательниц поддержки стала Анна Горохова, развивающая пекарню в посёлке Батагай Верхоянского района. С момента запуска производства в 2020 году мощностей перестало хватать на всех односельчан. Благодаря субсидии предприниматель приобрела модульное здание и полностью укомплектовала его техникой. Это позволило расширить цех и гарантировать бесперебойные поставки свежих булочек и буханок местным жителям.
"Поддержка малого бизнеса в Арктике — это не благотворительность, а фундамент продовольственной безопасности. Каждое новое или модернизированное производство в северных улусах снижает зависимость от дорогостоящего северного завоза и создает рабочие места там, где их дефицит ощущается острее всего", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Модернизация пекарен идет в связке с федеральной стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. В регионе действуют и внутренние указы главы Якутии Айсена Николаева, которые нацелены на то, чтобы к 2030 году качество жизни в северных районах дотянуло до среднероссийских показателей. Это касается связи, жилья, транспорта и, конечно, доступных продуктов питания.
|Направление поддержки
|Что закупают предприниматели
|Инфраструктура
|Модульные здания, расширение производственных площадей
|Оснащение
|Печи, тестомесы, расстоечные шкафы, холодильные установки
Особое внимание к северным территориям обусловлено их стратегическим значением. Однако суровая природа диктует свои правила: износ сетей и дорожные барьеры требуют постоянных вложений в автономию производств.
"В арктических районах критически важно субсидировать именно капитальные затраты — здания и оборудование. Из-за экстремальных температур и сложной логистики амортизация здесь происходит в разы быстрее, чем в центральной части страны. Без господдержки частнику крайне сложно удерживать приемлемые цены на социально значимые товары, такие как хлеб", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.