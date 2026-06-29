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Якутские предприниматели из северных улусов получили субсидии на развитие производства хлеба

Россия » Дальний Восток » Якутск

Власти Якутии выделили субсидии семи предпринимателям, выпекающим хлеб в северных улусах. Финансовая поддержка направлена на обновление цехов и закупку оборудования в самых труднодоступных точках республики. Деньги получили пекарни из Аллаиховского, Булунского, Верхоянского, Среднеколымского и Усть-Янского районов.

Хлеб
Фото: Портал мэра и правительства Москвы / mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Хлеб

Для северян свой хлеб — это не просто еда, а вопрос выживания и стабильности. Завозить продукты на "материк" или даже в соседние районы по зимникам дорого и долго, поэтому ставка делается на местных мастеров. Государство помогает тем, кто готов работать в условиях вечной мерзлоты и сложной логистики.

Одной из получательниц поддержки стала Анна Горохова, развивающая пекарню в посёлке Батагай Верхоянского района. С момента запуска производства в 2020 году мощностей перестало хватать на всех односельчан. Благодаря субсидии предприниматель приобрела модульное здание и полностью укомплектовала его техникой. Это позволило расширить цех и гарантировать бесперебойные поставки свежих булочек и буханок местным жителям.

"Поддержка малого бизнеса в Арктике — это не благотворительность, а фундамент продовольственной безопасности. Каждое новое или модернизированное производство в северных улусах снижает зависимость от дорогостоящего северного завоза и создает рабочие места там, где их дефицит ощущается острее всего", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Курс на Арктику: цели и задачи

Модернизация пекарен идет в связке с федеральной стратегией развития Арктической зоны до 2035 года. В регионе действуют и внутренние указы главы Якутии Айсена Николаева, которые нацелены на то, чтобы к 2030 году качество жизни в северных районах дотянуло до среднероссийских показателей. Это касается связи, жилья, транспорта и, конечно, доступных продуктов питания.

Направление поддержки Что закупают предприниматели
Инфраструктура Модульные здания, расширение производственных площадей
Оснащение Печи, тестомесы, расстоечные шкафы, холодильные установки

Особое внимание к северным территориям обусловлено их стратегическим значением. Однако суровая природа диктует свои правила: износ сетей и дорожные барьеры требуют постоянных вложений в автономию производств.

"В арктических районах критически важно субсидировать именно капитальные затраты — здания и оборудование. Из-за экстремальных температур и сложной логистики амортизация здесь происходит в разы быстрее, чем в центральной части страны. Без господдержки частнику крайне сложно удерживать приемлемые цены на социально значимые товары, такие как хлеб", — подчеркнула специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

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Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру
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