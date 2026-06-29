В Бурятии разрешили использовать цифровые ID для покупки товаров с возрастным цензом

В Бурятии серьезно взялись за наведение порядка в торговле и быту. На очередной сессии Народного Хурала депутаты приняли пакет законов, которые меняют правила игры для любителей ночных посиделок и упрощают жизнь тем, кто привык держать документы в смартфоне. Изменения коснулись как борьбы с алкоголизацией, так и цифровизации повседневных покупок.
Теперь подтвердить свой возраст на кассе можно будет без привычной красной книжицы. Депутаты расширили использование электронных документов через "Госуслуги" и мессенджер MAX.
Это коснется товаров с возрастным цензом, в первую очередь — безникотиновых курительных смесей, которые в республике давно под особым контролем.
"Электронный формат избавит людей от необходимости носить с собой оригиналы документов. Это современно, быстро и, что немаловажно, защищает от подделок, которые нередко используют подростки", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
В перспективе цифровая проверка возраста распространится на весь спектр "запрещенки" для несовершеннолетних, включая классический табак и крепкий алкоголь. Власти уверены: такой подход ускорит очереди и снимет лишнюю ответственность с продавцов.
Вторая важная новость — жесткий запрет для питейных заведений в жилых домах. Речь о точках, которые днем прикидываются магазинами, а ночью превращаются в бары, отравляя жизнь соседям.
Теперь в многоквартирных домах и на прилегающих к ним пятачках торговать спиртным при оказании услуг общепита запрещено с 20:00 до 11:00. Исключение сделали только для полноценных ресторанов.
|Параметр
|Новые правила
|Время запрета
|С 20:00 до 11:00 по местному времени
|Локация
|Жилые дома и прилегающие территории
|Исключения
|Рестораны с соответствующей лицензией
Закон вступит в полную силу с марта 2027 года. Такая отсрочка дана бизнесу, чтобы либо перепрофилироваться, либо искать новые места для аренды. Логика проста: условия для розничных магазинов и мелких кафе должны быть равными.
"Меры по ограничению времени продажи уже дают плоды. Статистика ЕГАИС показывает снижение потребления крепкого алкоголя в регионе на 14,6%. Это серьезный показатель эффективности закручивания гаек в этой сфере", — подчеркнула эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.
Помимо бытовых вопросов, Хурал подправил управленческие механизмы. Во-первых, полномочия министра здравоохранения ограничили — теперь статус "временно исполняющего обязанности" можно носить не дольше трех месяцев.
Во-вторых, из-за федеральных перестановок сроки реформы местного самоуправления в республике сдвинули на год вперед — на январь 2028-го. Все принятые изменения прошли жесткий фильтр антикоррупционной экспертизы и не вытянут из бюджета ни одного лишнего рубля.
Профессиональный подход к заготовкам позволяет отказаться от классических пропорций сахара и сохранить естественный цвет ягод благодаря особому алгоритму варки.