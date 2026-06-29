В Бурятии разрешили использовать цифровые ID для покупки товаров с возрастным цензом

В Бурятии серьезно взялись за наведение порядка в торговле и быту. На очередной сессии Народного Хурала депутаты приняли пакет законов, которые меняют правила игры для любителей ночных посиделок и упрощают жизнь тем, кто привык держать документы в смартфоне. Изменения коснулись как борьбы с алкоголизацией, так и цифровизации повседневных покупок.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Цифровой аватар

Цифровой ID вместо бумажного паспорта

Теперь подтвердить свой возраст на кассе можно будет без привычной красной книжицы. Депутаты расширили использование электронных документов через "Госуслуги" и мессенджер MAX.

Это коснется товаров с возрастным цензом, в первую очередь — безникотиновых курительных смесей, которые в республике давно под особым контролем.

"Электронный формат избавит людей от необходимости носить с собой оригиналы документов. Это современно, быстро и, что немаловажно, защищает от подделок, которые нередко используют подростки", — отметил в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

В перспективе цифровая проверка возраста распространится на весь спектр "запрещенки" для несовершеннолетних, включая классический табак и крепкий алкоголь. Власти уверены: такой подход ускорит очереди и снимет лишнюю ответственность с продавцов.

Конец затянувшихся вечеринок: удар по "наливайкам"

Вторая важная новость — жесткий запрет для питейных заведений в жилых домах. Речь о точках, которые днем прикидываются магазинами, а ночью превращаются в бары, отравляя жизнь соседям.

Теперь в многоквартирных домах и на прилегающих к ним пятачках торговать спиртным при оказании услуг общепита запрещено с 20:00 до 11:00. Исключение сделали только для полноценных ресторанов.

Параметр Новые правила Время запрета С 20:00 до 11:00 по местному времени Локация Жилые дома и прилегающие территории Исключения Рестораны с соответствующей лицензией

Закон вступит в полную силу с марта 2027 года. Такая отсрочка дана бизнесу, чтобы либо перепрофилироваться, либо искать новые места для аренды. Логика проста: условия для розничных магазинов и мелких кафе должны быть равными.

"Меры по ограничению времени продажи уже дают плоды. Статистика ЕГАИС показывает снижение потребления крепкого алкоголя в регионе на 14,6%. Это серьезный показатель эффективности закручивания гаек в этой сфере", — подчеркнула эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Кадры и сроки: муниципальный маневр

Помимо бытовых вопросов, Хурал подправил управленческие механизмы. Во-первых, полномочия министра здравоохранения ограничили — теперь статус "временно исполняющего обязанности" можно носить не дольше трех месяцев.

Во-вторых, из-за федеральных перестановок сроки реформы местного самоуправления в республике сдвинули на год вперед — на январь 2028-го. Все принятые изменения прошли жесткий фильтр антикоррупционной экспертизы и не вытянут из бюджета ни одного лишнего рубля.

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Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова , эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова