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Бурятия отремонтирует 371 школу и 130 детских садов до 2030 года в рамках нацпроекта

Россия » Сибирь » Улан-Удэ

В Бурятии развернули масштабную стройку и обновление образовательного каркаса. Глава республики Алексей Цыденов в ежегодном отчете правительства обозначил жесткий график: до 2030 года в регионе намерены привести в порядок 371 школу и 130 детских садов. Масштаб работ сопоставим с полной перезагрузкой социальной инфраструктуры республики.

Пустой школьный класс с открытым синим пеналом на парте
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
Пустой школьный класс с открытым синим пеналом на парте

На текущем этапе результаты уже видны на карте региона. В 2025 году двери открыла новая школа в Баянголе, а параллельно завершился капитальный ремонт еще в девяти учебных заведениях и двух детсадах. География обновлений охватила Улан-Удэ, Кижингу и Баран. Власти подчеркивают: работа идет не только в центре, но и в районах — Северном, Западном, Восточном и Центральном.

"Мы не просто латаем дыры в старых стенах, а создаем условия для нормальной учебы. К 2026 году планируем запустить еще три совершенно новые школы. Это часть долгосрочной стратегии развития территорий и инвестиций в человеческий капитал", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Помимо бетонных работ, в образовательный процесс внедряют цифровые стандарты. Школы республики стали площадками для пилотных проектов по цифровизации, что требует не только скоростного интернета, но и переобучения кадров. В 2025 году акцент сделали на повышении квалификации педагогов и доведении условий их труда до современных нормативов.

Параметр программы Объем работ
Капремонт школ до 2030 года 371 здание
Капремонт детсадов до 2030 года 130 учреждений
Новые школы в 2026 году 3 объекта

Приведение школ в порядок идет под зонтиком национального проекта "Образование". Для Бурятии с её сложной логистикой и разбросанными поселками такая модернизация — вопрос выживания сел. Если есть современная школа, молодежь остается на местах, а регион получает шанс на экономический рост.

"Масштабное обновление школ напрямую влияет на привлекательность региона для молодых семей. Это не просто стройка, это борьба с миграционным оттоком через создание комфортной городской и сельской среды", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

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Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов, эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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