Побег от бензинового дефицита: ростовские автомобилисты массово переходят на газ, опустошая склады мастерских

Ростовские автомобилисты штурмуют мастерские, пытаясь перевести свои машины на газ. Бензиновый голод заставляет водителей искать альтернативы, пока АЗС пустеют. Очереди на установку газобаллонного оборудования растянулись на недели.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Крышка бензобака

Ажиотаж на фоне дефицита

Раньше сервисы ставили ГБО паре машин в неделю — в основном таксистам. Сейчас расписание забито на месяц вперед. Владельцы легковушек массово бегут от бензиновых разрывов поставок, надеясь на газовую иглу. Однако система захлебнулась: баллонов на складах не осталось, а новые поставки задерживаются. Мастерские вынуждены брать паузы, так как превратить бензиновый мотор в газовый за час невозможно. Это ювелирная работа, требующая времени.

"Наплыв клиентов предсказуем, но техническое состояние моторов при таком форсированном переходе часто оставляет желать лучшего. Старые системы зажигания не выдерживают нагрузок — владельцы пытаются сэкономить, игнорируя износ компонентов", — разъяснил инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Экономика переоборудования

Ценники больно бьют по карману: от 30 000 до 100 000 рублей. Итоговая стоимость зависит от типа топлива, литража баллона и аппетитов установщика. Метан дороже в монтаже, но быстрее оправдывает вложения за счет дешевизны куба топлива. Пропан обходится дешевле на входе, но литр сжиженного газа стоит ощутимо больше метана.

Характеристика Пропан Метан Цена установки 30 000 – 45 000 руб. от 60 000 руб. Стоимость топлива 36 руб./л 28,48 руб./куб

"С точки зрения логистики, быстрая окупаемость метана — миф для обычного жителя города. Расширение сети заправочных станций отстает от количества желающих. При расчете тарифов на перевозки это всегда учитывается как риск простоя", — добавил логист Денис Крылов.

Мнение инженеров

Помимо дефицита железа, автовладельцы натыкаются на бюрократический бетон. ГБО нужно легализовать в ГИБДД. Сертификация и внесение изменений в ПТС — процесс нервный и бумажный. Срезав углы на монтаже, можно нарваться на проблемы с законом или риск возгорания.

"Пренебрежение правилами оформления — кратчайший путь к аннулированию регистрации автомобиля. Экспертиза безопасности узлов должна проходить только в аккредитованных лабораториях", — предупредил эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Ответы на популярные вопросы о ГБО

Можно ли установить ГБО за один день?

Нет. Качественный монтаж требует кропотливой настройки электроники и проверки герметичности, что занимает минимум 2–3 дня.

Почему метан дешевле в эксплуатации?

Изначальная цена газа ниже, а расход кубометра при эффективной настройке системы позволяет заметно снижать затраты на каждый километр пробега.

Нужно ли согласовывать ГБО с ГИБДД?

Обязательно. Без записи в документах эксплуатация автомобиля с газовым оборудованием незаконна и грозит штрафами.

Вернутся ли цены на баллоны к прежнему уровню?

Ситуация зависит от цепочек поставок. Пока рынок перегрет, ожидать снижения стоимости комплектующих в ближайшее время не стоит.

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