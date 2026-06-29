Псковская область начала мобилизацию медиков с предоставлением бесплатного жилья и выплат

Псковская область переходит в режим экстренной мобилизации медицинских кадров. Власти региона развернули масштабную кампанию по поиску врачей, предлагая условия, которые сложно игнорировать даже на фоне столичных зарплат. Речь идет не только о деньгах, но и о полном обеспечении жизненного пространства — от крыши над головой до современного инструментария в руках.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Медик готовит инструменты на стерильном столе

Социальный лифт для медиков: жилье и миллионы

Основной удар по дефициту кадров наносят через жилищный вопрос. Правительство области берет на себя роль риелтора и спонсора одновременно. Специалистам предлагают либо готовое служебное жилье, либо полную компенсацию аренды. Это вычеркивает главную статью расходов из бюджета молодого специалиста. Квартирный бонус дополняется финансовым фундаментом — выплатами по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер".

"Мы создаем условия, при которых медику не нужно думать о бытовых проблемах. Пакет мер поддержки включает не только подъемные, но и реальную помощь с жильем, что критически важно для закрепления специалистов на местах", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Параллельно с этим на федеральном уровне дорабатывается Народная программа, куда войдут инициативы по развитию сельских территорий. Задача проста: сделать работу в глубинке не ссылкой, а перспективным карьерным стартом.

Инженерный подход: где и на чем будут работать врачи

Одной финансовой стимуляции мало — современный врач не пойдет работать в развалины с фонендоскопом времен перестройки. Поэтому кадровая кампания синхронизирована с техническим перевооружением. В регионе массово строят новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) и капитально ремонтируют районные больницы. Парк оборудования обновляется под запросы молодых специалистов, привыкших к цифровой диагностике.

Инструмент поддержки Что получает специалист Жилье Служебная квартира или оплата аренды Выплаты Подъемные по "земским" программам Рабочее место Новые ФАПы и современное оборудование

Такой подход превращает систему здравоохранения в отлаженный механизм, где каждый винтик обеспечен ресурсом. Как подчеркивают власти, молодым людям теперь есть "где и на чем работать", что снимает технические барьеры для переезда в Псковскую область.

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